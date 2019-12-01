Fatih Terim'in Trabzonspor planı hazır

Donk-Ahmet-Marcao bu sezon 2. kez yan yana oynayacak

MARCAO: Bu sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 16 maça da ilk 11'de başlayan Marcao, 1393 dakika sahada kaldı.

DONK: Forma giydiği 12 maçın 6 tanesine ilk 11'de başlayan Donk, 605 dakika sahada kalırken, gol ve asist üretemedi.

AHMET ÇALIK: Son haftalarda forma bulan Ahmet Çalık, görev yaptığı 4 maçın üçüne ilk 11'de başladı ve toplam 289 dakika oynadı.

Galatasaray bu sezon üç stoperle çıktığı Türk Telekom Stadı'ndaki PSG, Real Madrid ve Başakşehir maçları ile Gaziantep deplasmanında kalesinde toplam 3 gol gördü. 3-5-2 sisteminde savunmasında açık vermeyen sarı-kırmızılı takım; Jose Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi etkili hücumculara sahip Trabzonspor karşısında da aynı taktiği uygulayacak. Club Brugge kadrosunda yer almayan Ahmet Çalık tekrar ilk 11'e girecek. Bu sezon, Başakşehir maçından sonra ikinci kez yan yana oynayacak olan Donk-Ahmet-Marcao üçlüsünün önünde Nzonzi yer alacak. 8 numaralar ise Lemina ve Ömer Bayram olacak...

ELDEKİ TEK FORVET ADEM!

SARI-KIRMIZILI teknik heyeti en çok düşündüren mevki ise forvet. Zira Falcao ve Andone gibi iki as golcüsünü sakatlıklar yüzünden oynatamayan Galatasaray, 4 golle takımın en skorer ismi olan Babel'den de bu maçta cezalı olduğu için faydalanamayacak. Teknik direktör Fatih Terim bugün ileride Adem Büyük'ü oynatıp, ona Feghouli ile destek verecek. Hafta içindeki Club Brugge maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk ve tek golünü atmayı başaran Adem'in moralinin yüksek olduğu da belirtildi.

SON DAKİKA UYARISI!

Terim, son dakika golleriyle gelen puan kayıplarını hatırlatıp, dikkat çekti

Galatasaray'ın bu sezon en dikkat çekici yanlarından biri de son dakika golleriyle yaşadığı kayıplar. Ligdeki Konyaspor ve Yeni Malatyaspor maçlarında üç puanı bu yüzden kaybeden sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde de Club Brugge karşısında 90+2'de yediği golle yine aynı fırsatı kaçırmıştı. Teknik direktör Terim de Trabzonspor deplasmanında bu konuda oyuncularından daha dikkatli olmalarını istedi. Tecrübeli teknik adam rakibin saha ve seyirci avantajına da dikkat çekerek, futbolcularından sakin oynamalarını ve özellikle Nwakaeme ile Sörloth gibi süratli oyuncularına boş alan bırakmamaları konusunda da uyarılarda bulundu.

ALTI MADDEDE TRABZONSPOR

1. ANKARAGÜCÜ galibiyeti sonrası oluşan rehavet ortamının önüne geçmek isteyen teknik direktör Ünal Karaman, futbolcularından Galatasaray'a saygı duyarak oynamalarını istedi ve bire bir görüşmeler yaparak bu konunun üstünde durdu.

2. KARAMAN rakip takım oyuncularına bireysel olarak özel önlem almasa da özellikle orta sahada üstünlüğün kendilerinde olması gerektiğini her fırsatta vurguladı.

3. İLK kez G.Saray'a karşı oynayacak olan futbolculara maçın önemi hem sözlü hem de görsel olarak anlatıldı.

4. SAĞLIK Kurulu ile sakat oyuncuların durumlarıyla ilgili toplantılar yapıldı. Kulüp sitesinden de bir açıklama yapılarak G.Saray maçı öncesi farklı beklentiler oluşmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Sturridge ve Ekuban'ın maça yetiştirilmesi için özel bir program uygulandı.

5. HAFİF sakatlıkları bulunan Yusuf, Hüseyin ve Sosa ile Pereira'yı Getafe maçında dinlendiren Karaman, bu 4 oyuncuya özel bir idman programı uygulattı. Sosa'ya ayrıca sahada oluşabilecek tüm gerginliklerin önüne geçmesi için sorumluluk alması konusunda tam yetki veren Karaman, tecrübeli oyuncuların genç oyunculara yön göstermesini de istedi.

6. YÖNETİM, maç öncesi oyunculara maaş ödemelerini yaptı. Ayrıca Galatasaray maçının kazanılması halinde ekstra bir prim verilecek ve rakam soyunma odasında açıklanacak.

ALTI MADDEDE GALATASARAY

1. MİLLİ arada Luyindama'yı kaybeden Galatasaray'da sakatlara cezalılar eklenmeye başladı ve Fatih Terim'in ilk 11 için fazla alternatifi kalmadı. Falcao, Andone ve Babel'den yoksun sarı-kırmızılı takımın Adem Büyük'ten başka forveti yok. Terim, Adem'in yanına Feghouli'yi çekme kararı aldı.

2. ÜÇ stoperle çıktığı 4 maçta sadece 3 gol yiyen Galatasaray; Sosa, Nwakaeme ve Sörloth gibi etkili hücumculara sahip Trabzonspor karşısında da 3-5-2 taktiğini uygulayacak. Rakip hücum ederken bekler Mariano ve Nagatomo savunmayı beşleyecek.

3. CLUB Brugge maçı kadrosunda yer almayan Ahmet Çalık tekrar ilk 11'e girecek. Donk-Ahmet-Marcao üçlüsünün önünde Nzonzi'nin oynaması bekleniyor. Nzonzi'nin sağında Lemina, solunda Ömer Bayram 8 numara olarak görev yapacak.

4. FATİH Terim, formsuz bir dönem geçiren ve kart riski olan Belhanda'yı derbinin ikinci yarısında hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor.

5. TERİM, performansından memnun olduğu Lemina ve Ömer'i takıma örnek gösterdi ve tüm oyuncularından sahada aynı özveriyi görmek istediğini söyledi.

6. TRABZONSPOR'UN yeni stadında oynadığı 3 maçtan da yenilgiyle ayrılan Galatasaray'da oyuncular bu derbiye Kadıköy ciddiyetinde hazırlanıyorlar. Savunma konsantrasyonu üst düzeyde olacak. Son dakikada yenen gollerin analizini yapan teknik heyet, oyuncuları ile bire bir görüşmelerde bulunup takımı Trabzonspor maçına motive etti.