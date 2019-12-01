Trabzonspor - Galatasaray (Canlı) İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 13. haftanın en önemli maçında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak olan maçta Ali Palabıyık düdük çalacak.

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Takımların kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet, Hosseini, Mikel, Sosa, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, Ivanildo Fernandes, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Doğan Erdoğan, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm

GALATASARAY: Muslera, Nagatomo, Marcao, Donk, Mariano, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli, Adem Büyük

Yedekler: Okan, Emre Taşdemir, Ahmet, Seri, Selçuk, Jimmy, Emin, Taylan, Emre Mor, Emrecan Yardımcı

FATİH TERİM 18'DE 6!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim bu sezon 18 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 beraberlik e 6 mağlubiyet aldı.

SON ŞAMPİYON GALATASARAY 5. SIRADAN YUKARIYA ÇIKAMADI

Süper Lig'de son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise bu sezon ligde 5. sıranın üstünü göremedi.

İlk galibiyetini 3. haftada alabilen sarı-kırmızılı ekip, yalnızca 4. haftada 7 puanla 5. sırada yer alabildi. Galatasaray, 12 hafta sonunda ise 19 puanla 8. sırada kendine yer buldu.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇINI ALİ PALABIYIK YÖNETECEK

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü yapılacak Trabzonspor-Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Medical Park'ta saat 19.00'da başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem'de (VAR) ise Yaşar Kemal Uğurlu ile Kerem Ersoy görev yapacak.

ALİ PALABIYIK'IN 2'NCİ TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI

FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık kariyerinde ikinci kez Trabzonspor - Galatasaray maçını yönetecek. 2015 yılında oynanan ve Palabıyık'ın yönettiği müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Süper Lig'in 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının hakemi belli oldu. Merkez Hakem Kurulu bu önemli müsabakaya FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık'ı atadı. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ile Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakem Bahattin Şimşek olacakken, VAR'da Yaşar Kemal Uğurlu, AVAR'da da Kerem Ersoy yer alacak.

Ankara bölgesi hakemi olan Ali Palabıyık, bugüne kadar 1 kez Trabzospor - Galatasaray maçında görev aldı. Palabıyık, Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda 19 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da oynanan karşılaşmayı yönetti. Müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanırken, maçta toplam 14 kart çıktı. Ali Palabıyık bu karşılaşmada Trabzonspor'a 7 sarı, 1 kırmızı kart çıkarırken, Galatasaray'a ise 6 sarı kart gösterdi.

Ali Palabıyık, bugüne kadar Galatasaray'ın 23 maçında görev aldı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. 38 yaşındaki hakem Trabzonspor'un ise 21 maçında düdük çaldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.

Deneyimli hakem, bu sezon Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonalar Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi'nde 1, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde de 1 olmak üzere toplam 9 mücadelede düdük çaldı.

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