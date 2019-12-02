EURO 2020'de Türkiye'nin rakipleri belli oldu! İşte Türkiye'nin EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grubu ve fikstürü

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kuraları bugün Romanya'nın başkenti Bükreş'te TSİ 20.00'de çekildi. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, EURO 2020 gruplarının kurasında 24 ülke 4 torbada yer alıyor. Kura çekimine 3. torbadan katılan Türkiye A Milli Futbol Takımı; İtalya, İsviçre ve Galler'in bulunduğu A Grubu'nda yer aldı. Elemeler vasıtasıyla 20 ülke EURO 2020'ye direkt katılma hakkı kazandı. Turnuvada mücadele edecek son 4 ekip, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonunda belli olacak.

🏆 A Milli Takımımızın #EURO2020 finallerindeki rakipleri belli oldu



🔥 A Grubu



🇹🇷 TÜRKİYE

🇮🇹 İtalya

🇨🇭İsviçre

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Galler



Son durak Wembley olsun Türkiyem pic.twitter.com/2s63E9QWKH — Milli Takımlar (@MilliTakimlar) November 30, 2019

GRUPLAR

A Grubu: Türkiye , İtalya, Galler, İsviçre

B Grubu: Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C Grubu: Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Play-off D Grubu kazananı

D Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Play-off C Grubu kazananı, Çekya

E Grubu: İspanya, İsveç, Polonya, Play-off B Grubu kazananı

F Grubu: Play-off A Grubu kazananı, Portekiz, Fransa, Almanya

Türkiye'nin fikstürü:

12 Haziran / Roma: İtalya - Türkiye

17 Haziran / Bakü: Türkiye - Galler

21 Haziran / Bakü: İsviçre - Türkiye

Şenol Güneş'in kura değerlendirmesi

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş kurayla ilgili ilk yorumunda uzun yolculuk mesafesine vurgu yaptı ve, "Rakiplerden çok şehirleri, seyahati konuşmuştuk. Herkesin istemediği bir olay vardı ama biz Bakü'yü istiyorduk. Uzun bir seyahat olsa bile Azerbaycan'da kendi sahamızda oynayacağımızı düşünüyoruz. O açıdan sevindik." dedi. Deneyimli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Buraya gelmek, bu organizasyonun içinde olmak önemliydi. Avrupa'nın iyi takımları olarak buraya geldik. İnşallah gruptan çıkarak daha güzel günler görürüz. İsviçre'nin başındaki Petkovic daha önce Samsun'da çalıştı, Türkiye'yi biliyor. Ryan Giggs, Ada'dan çıkmayan bir hoca. Açılışta alacağımız 3 puan bize önemli bir yol gösterir. Açılışta Türkiye'nin oyun felsefesini göstermek için fırsatımız olacak."

Açılış maçının önemini belirten Güneş, bu maçta alacakları iyi bir sonucun kendilerine yol göstereceğini vurguladı. "Açılış maçında Türkiye'nin oyun felsefesini göstermek için büyük bir şansımız olacaktır."

Açılış maçını İtalya ile Türkiye oynayacak

Şampiyonanın açılış maçı A Grubu'nda ev sahibi ülkelerden İtalya ile A Milli Futbol Takımı arasında oynanacak. İtalya, açılış karşılaşmasında 12 Haziran Cuma günü Roma Olimpiyat Stadı'nda Türkiye'yi ağırlayacak. Türkiye, grupta ikinci maçını 17 Haziran Çarşamba günü İsviçre ve üçüncü maçını 21 Haziran Pazar günü Galler ile Bakü'de oynayacak.

Tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek

Avrupa Şampiyonası organizasyonunun 60. yıl dönümüne denk gelmesi dolayısıyla EURO 2020, tarihte ilk kez 12 ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkentindeki Roma Olimpiyat Stadı'nda 12 Haziran'da yapılacak açılış maçıyla başlayacak EURO 2020, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda 12 Temmuz'da oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.



İsviçre teknik direktörü Vladimir Petkovic, Türkiye teknik direktörü Şenol Güneş, İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, Galler teknik direktörü Ryan Giggs

Şampiyonaya A Grubu'nda Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan), B Grubu'nda Saint Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka), C Grubu'nda Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya), D Grubu'nda Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya), E Grubu'nda Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda Cumhuriyeti), F Grubu'nda ise Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan) ev sahipliği yapacak.

Şampiyonada son 16 turu karşılaşmaları, Amsterdam, Bilbao, Bükreş, Budapeşte, Kopenhag, Dublin, Glasgow ve Londra'da, çeyrek finaller ise Bakü, Münih, Roma ve Saint Petersburg'da gerçekleştirilecek.

Yarı finaller ve final ise Londra'daki 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadı'nda oynanacak.

EURO 2020 formatı

EURO 2020'de takımlar 4'erli 6 grupta yer alacak. Gruplarda oynanacak 3'er karşılaşmanın ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçları ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak.



Kura torbasından Türkiye'yi efsane Alman futbolcu Philipp Lahm çekti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu

EURO 2020'de yer alacak son 4 takım, Mart 2020'deki UEFA Uluslar Ligi play-off maçları sonucunda belli olacak.

Play-off etabı A Grubu'nda İzlanda-Romanya ve Bulgaristan-Macaristan, B Grubu'nda Bosna Hersek-Kuzey İrlanda ve Slovakya-İrlanda Cumhuriyeti, C Grubu'nda İskoçya-İsrail ve Norveç-Sırbistan, D Grubu'nda ise Gürcistan-Belarus ve Kuzey Makedonya-Kosova müsabakaları oynanacak. Eleme usulü yapılacak maçların kazananları, grup birincisi olarak finallere katılabilmek için karşı karşıya gelecek.

Maç tarihleri

EURO 2020 Finalleri'nde maç takvimi şu şekilde:

1. maçlar: 12-13-14-15-16 Haziran

2. maçlar: 17-18-19-20 Haziran

3. maçlar: 21-22-23-24 Haziran

İkinci tur: 27-28-29-30 Haziran

Çeyrek final: 3-4 Temmuz

Yarı final: 7-8 Temmuz

Final: 12 Temmuz

Grup maç tarihleri ve ev sahipliği yapacak statlar ise şöyle:

A Grubu: 12-13-17-21 Haziran (Roma-Olimpiyat Stadı, Bakü-Olimpiyat Stadı)

B Grubu: 13-17-18-22 Haziran (Kopenhag-Parken Stadı, Petersburg-Petersburg Stadı)

C Grubu: 14-18-22 Haziran (Amsterdam-Johan Cruyff Arena, Bükreş-Ulusal Arena)

D Grubu: 14-15-19-23 Haziran (Londra-Wembley Stadı, Glasgow-Hampden Park)

E Grubu: 15-19-20-24 Haziran (Bilbao-San Mames Stadı, Dublin-Dublin Arena)

F Grubu: 16-20-24 Haziran (Budapeşte-Puskas Arena, Münih-Allianz Arena)

Kura çekiminde efsane 11

EURO 2020 Finalleri kura çekiminde, UEFA tarafından davet edilen efsane 11'de salonda hazır bulundu.

Iker Casillas, Philipp Lahm, John Sivebaek, Marcel Desailly, Ricardo Carvalho, Theodoros Zagorakis, Karel Poborsky, Ruud Gullit, Joao Mario, Francesco Totti ve Andrey Arshavin'den oluşan efsane 11 kura çekiminde yer aldı.

Kura çekimine, Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını ise son şampiyon Portekiz'in iki önemli ismi Ricardo Carvalho ve Joao Mario getirdi.