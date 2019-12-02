Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

'dan Sörloth paylaşımı

, 'de 1-1 berabere sahadan ayrıldığı deplasmanı sonrası, tartışmalı bir pozisyonun görüntüsünü paylaştı.

Giriş Tarihi: 2.12.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 19:09
Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN