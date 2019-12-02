Galatasaray'dan Sörloth paylaşımı

Telif hakları sebebiyle 3D görüntü ile paylaşılan görselde, Alexander Sörloth'un golü öncesi Marcao'ya faul yaptığı iddia edildiği o an resmedildi.

Sarı-kırmızılılar yaptığı paylaşımda, "Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz." açıklamasını yaptı.



📺 Dün akşam göremediğimiz o görüntüleri telif hakları sebebiyle yayıncı kuruluşu zor durumda bırakmamak adına "3D" olarak paylaşıyoruz. 😎 pic.twitter.com/pILydMwO3W — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 2 Aralık 2019