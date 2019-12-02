İtalyanlar mutlu: Bundan iyisi?

Corriere dello Sport: Yıldız! Şanslı İtalya. Mancini eski dostlarıyla karşılaşacak. Roma'dan Ünder, Juve'den Demiral artık bizim rakibimiz.

La Gazetta dello Sport: Bundan iyisi?

Tuttosport: Totti (kurayı çeken) şans getirdi.

Corriere della Sera: İtalya'nın yüzü güldü.

La Stampa: İtalya için yokuş aşağı yol. La Repubblica: Nihayet İtalya olabilecek en kötü rakipleri çekmedi.



Mancini: Kazanarak başlamalıyız

Daha önce Türkiye'de G.Saray'ı çalıştıran Roberto Mancini, rakiplerini değerlendirirken Türkiye'nin genç kadrosuna dikkat çekti. İtalya Milli Takımı ile başarılı bir seri yakalayan deneyimli hoca, İtalyan basınına şunları söyledi: "Türkler çok yetenekli gençlerden kurulu bir takım. Eğer dengeli bir gruptaysanız bizimki gibi sonuna kadar da mücadele etmek zorundasınız. Biz sahada neler verebileceğimizi biliyoruz. Kazanarak başlamak zorundayız."



Giggs: Şans Türkiye'ye güldü...

Galler futbolunun ve Manchester United'ın efsane ismi olan Galler'in hocası Ryan Giggs, rakiplerini değerlendirdi. "İtalya ile açılış maçını biz oynamak isterdik" diyen Galli teknik adam, "Şans Türkiye'ye güldü, açılışı onlar yapacak. İtalya grubun favorisi. Geri kalan 3 takım ikinci sıra için yarışacak" dedi.



Biletlere hücum var

A Milli Takım'ın 12 Haziran'da Roma'da İtalya; 17 Haziran'da ise Bakü'de Galler ve 21 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı maçlar için Türk taraftarlar biletlere hücum etti. Havayollarının maçlar esnasında her iki ülkeye de fazladan sefer koyması beklenirken şu anda uçak biletlerinin büyük bölümü de tükendi.



Petkovic: Türkiye'nin gençliği zaafı olacak!

İsviçre'nin ünlü Blick gazetesi, 2011-12 sezonunda Samsunspor'da görev yapan şu anki teknik direktörleri Vladimir Petkovic ile röportaj yaptı. Boşnak asıllı hocanın öne çıkan sözleri şöyle: "Türkler bu yıl inanılmaz işler yaptılar. Genç oyuncularla güçlü bir takım oldular. Ancak bunu onların zaafı olarak kullanmak istiyoruz. Gelecek 6 ay içinde onlar hırslarını törpüleyecektir, biraz daha insancıl olacaklardır."

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