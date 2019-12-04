Altay - Trabzonspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 1. Lig temsilcisi Altay, Süper Lig devi Trabzonspor'u konuk ediyor...

İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak olan maçı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.

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Takımların ilk 11'leri belli oldu

ALTAY

CİHAN TOPALOĞLU

ERHAN KARTAL

GENÇER CANSEV

CENK ÖZKACAR

ÖZGÜR ÖZKAYA

IBRAHIM ALHASSAN ADAMU

ANTON PUTSILA

ANDREAS TATOS

MESUT CAN TUNALI

MUSTAFA MURAT USLU

LEANDRO BARRIOS RITA DOS MARTIRES

TRABZONSPOR

ERCE KARDEŞLER

HÜSEYİN TÜRKMEN

DONISI AVDIJAJ

JOSE ERNESTO SOSA

IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES

CALEB ANSAH EKUBAN

DANIEL ANDRE STURRIDGE

YUSUF SARI

ABDURRAHİM DURSUN

ABDULKADİR PARMAK

SERKAN ASAN