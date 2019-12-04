Altay - Trabzonspor (Canlı)

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında 1. Lig temsilcisi Altay, Süper Lig devi Trabzonspor'u konuk ediyor...
İzmir Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak olan maçı Serkan Tokat yönetecek. Tokat'ın yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Deniz Caner Özaral yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Olcar.
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Takımların ilk 11'leri belli oldu
ALTAY
CİHAN TOPALOĞLU
ERHAN KARTAL
GENÇER CANSEV
CENK ÖZKACAR
ÖZGÜR ÖZKAYA
IBRAHIM ALHASSAN ADAMU
ANTON PUTSILA
ANDREAS TATOS
MESUT CAN TUNALI
MUSTAFA MURAT USLU
LEANDRO BARRIOS RITA DOS MARTIRES
TRABZONSPOR
ERCE KARDEŞLER
HÜSEYİN TÜRKMEN
DONISI AVDIJAJ
JOSE ERNESTO SOSA
IVANILDO JORGE MENDES FERNANDES
CALEB ANSAH EKUBAN
DANIEL ANDRE STURRIDGE
YUSUF SARI
ABDURRAHİM DURSUN
ABDULKADİR PARMAK
SERKAN ASAN