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, 5. tur ilk maçında 'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.12.2019 19:25 Güncelleme Tarihi: 4.12.2019 19:32
CANLI | Galatasaray - Tuzlaspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Galatasaray, Tuzlaspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Bahtiyar Birinci ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Oğuzhan Uğurlu.

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20.45'te başlayacak müsabakayı A Spor ve sabah.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Florin Andone, Ryan Babel, Christian Luyindama ve Şener Özbayraklı maçta forma giyemeyecek.

Karşılaşmanın rövanşı, 17 Aralık Salı günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

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CANLI | Galatasaray - Tuzlaspor
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