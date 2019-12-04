Fatih Terim'den oyuncularına çok sert eleştiri

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekibi Tuzlaspor'a 2-0 yenilen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmada görev verdiği bazı futbolcuların bu şansı iyi değerlendirmediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Terim, Tuzlaspor'un iyi mücadele ettiğini belirterek, "Tuzlaspor'u tebrik ediyorum. Bugün kötü oynadık. Bizden daha çok koştular, uğraştılar, didindiler. 2-0 öne geçtiler ve bitirdiler. Canıgönülden tebrik ederim." dedi.

Fatih Terim: "Bugünün esas önemli olan konusu; şans verdiğim oyuncuların parmağını gözüme sokmasını isterdim. 'Ben yedek oturacak oyuncu değilim, ben sahada olması gereken bir futbolcuyum.' Bana göre sahanın en iyilerinden biri Emin'di." pic.twitter.com/pHiRnXxmDF — Sabah Spor (@sabahspor1) December 4, 2019

Tecrübeli teknik adam, maçta görev verdiği bazı futbolcuların beklentilerini karşılayamadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Futbolcularımız keşke şanslarını değerlendirselerdi. Özellikle 5-6 kişi. Galatasaray eğer Tuzlaspor ya da bir başkasına mağlup olmuşsa bunun bahanesi olmaz. Forma verdiğim futbolcuların bu formayı çıkarmamalarını isterdim. Oyunun en iyisi bana göre, en genç olan Emin Bayram'dı. Bugün çok fazla pozisyon da bulmadık. Konuşacak çok fazla şeyimiz de yok. Bugün sahada neredeyse 'Hocam bu formayı niye verdin.' diyecek bazı oyuncular vardı."

Fatih Terim: "Bugün en önemli fark sahada neredeyse 'Ya hocam bu formayı niye verdin?' diyecek oyuncular..." [A Spor] pic.twitter.com/hPykuZb4LI — Sabah Spor (@sabahspor1) December 4, 2019

Gürses Kılıç: "Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye Kupası'nın hedeflerinde olmadığını aktaran Kılıç, "Galatasaray çıktıktan sonra buradan galibiyet alma hesabını yaptık. İyi oynayacağımızı ve Galatasaray'ı yenebileceğimizi düşündük. Galatasaray da maça istekli başladı. Bir bölümde oyunu geride kabullenmek zorunda kaldık. Hızlı ataklarla gol bulacağımızı hesap ediyorduk. Neticede de öyle oldu. Arkadaşlarımızın istekli ve coşkulu oyunuyla güzel bir akşam oldu. Güzel bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Tuzlaspor teknik direktörü Gürses Kılıç: "Galatasaray'ın kenarlarında boşluklar bulacağımızı biliyorduk, hızlı adamlarımızı oraya sokarak sonuca gitmeye çalıştık." [A Spor] pic.twitter.com/sEhSb2Dt2y — Sabah Spor (@sabahspor1) December 4, 2019

Galatasaray karşısında galibiyeti kolay elde etmediklerini anlatan Kılıç, "Türkiye'de alt liglerde de futbol oynanıyor. Sonuçta Türkiye'de sadece 4 büyükler ve Süper Lig yok. Biz de zor olduğunu biliyorduk. Buraya teslim olmaya da gelmedik. Sonucunu düşünmeden keyifli bir akşam olsun istedik. Bu keyfi de verdiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.