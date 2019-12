Birlikte hayal ettik birlikte başardık

BUGÜN NELER OLDU

EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi durum değerlendirmesi yapan Güneş, tüm ülke bir olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.* EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tüm kadınlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Annemizin de kadın olduğunu unutmayalım.* Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık.Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi-kötü her şeyi tecrübe edecekler.Buna da devam edeceğiz. Türk halkını Milli Takım'a tekrar yakınlaştırdık.* Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar.En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi.* Cumhurbaşkanımız da taraftar. Andorra maçıydı, onun o halini gördükçe...Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz. İstanbul da bizi bağrına bastı.Stade de France'ta yaşadıklarımız bizim için çok daha önemliydi.* Çocuklarımıza imkân ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister.Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz.* Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz.Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte.* Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Bakü'ye ve Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapacağız.Kampa da mayısın ortasında liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim.* Önce umut edeceğiz. Bu yıl Milli Takım'ın yılı olsun.Önce samimiyet, iyi niyet...* İsviçre ve Galler'i yenersek gruptan çıkacağız.Ben oyuncuları o maç için hazırlamam, zaten onlar kendilerini hazırlayacak. İnşallah bütün puanları alırız ama 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum.* Federasyon başkanımız turnuva için prim veriyor ama en güzel prim, insanların bize olan sevgisi.Ay-yıldızlılar, EURO 2020 öncesi, 27 Mart'ta Slovenya ile Ljubljana'da; 30 Mart'ta da Avusturya ile Viyana'da birer özel maç yapacak.Kendisi için çikolatadan hazırlanan özel heykeli çok beğenen Şenol Güneş, "Nerede benim heykelim? Bana heykel yaptılar. Bundan daha güzel prim var mı? Gerçi başkanımız yine prim veriyor" diyerek herkesi güldürdü.Harika bir toplantı oldu. Şenol hocanın verdiği her mesajın altında "Biz" vardı.. 2020 yolunda yapılacak işleri tek tek anlattı... Bu iletişim için hocaya teşekkür ederim.Şenol Güneş tüm gücüyle genç takımını stresten uzak tutmaya çalışıyor. O yüzden de ayakları yere basan cümleler kurulmasını, büyük hedefler yerine iyi oyunun ön plana çıkartılarak oyuncularının sonuç baskısı altına girmesini önlemenin peşinde.Göreve başladığı gün kalabalık bir medya mensubu grubuna konuşma yaptı. Şenol hocanın bu tavrı büyük sinerji yarattı. 2020'ye gittikten sonra yine medya ile aynı sinerjiyi yakaladı. Sonuçta tüm Türkiye'nin sevdiği, alkışladığı, 'biz' diye düşünen bir takım yarattı.Şenol Güneş kollarını açtı ve herkesi kucakladı. Güneş diyor ki, "Birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte başarabiliriz." Eğer bozulmazsa bu birlik ruhunun Türkiye'yi girdiği her platformda başarıya götürebileceğine inanıyorum.Güneş'in özellikle İtalya'yla oynayacağımız açılış maçını gözüne kestirdiği kesin. Çünkü bütün dünyanın gözü bu maçta olacak ve genç oyuncularımız kendilerini kanıtlama hedefi içinde olacaklar. Hocanın planı da Bakü'deki maç öncesi İtalya karşısında turnuvaya iyi başlamak. Herkesin yolu açık olsun.