Birlikte hayal ettik birlikte başardık

EURO 2020 Elemeleri'nde grubunu ikinci sırada tamamlayarak şampiyonaya katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarıyla bir araya geldi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi durum değerlendirmesi yapan Güneş, tüm ülke bir olarak büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi. Bu takıma çok güvendiğini belirten tecrübeli hoca şu ifadeleri kullandı:
ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM
* EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takım'ın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Tüm kadınlarımıza ayrıca teşekkür ederim. Annemizin de kadın olduğunu unutmayalım. Eski Milli Takım teknik direktörleri Lucescu, Fatih Terim, Mustafa Denizli, Ersun Yanal, Ünal Karaman, Özkan Sümer aklınıza kim gelirse hepsine teşekkür ediyorum.
* Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi biliyoruz.
Elimizde iyi bir grup var, başarıyı gördüler. İleride iyi-kötü her şeyi tecrübe edecekler. Diyalog ortamını sıcak tuttuk, kulüpleri, hocaları, oyuncuları tek tek ziyaret ettik. Gönlünü aldık.
Buna da devam edeceğiz. Türk halkını Milli Takım'a tekrar yakınlaştırdık.
CUMHURBAŞKANIMIZI GÖRÜNCE...
* Eski-yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular.
En yetkilisi de en yetkisizi de sıcak oldu, takımın başarısı için bir araya geldi.
* Cumhurbaşkanımız da taraftar. Andorra maçıydı, onun o halini gördükçe... En yetkilisi de yetkisizi de aynı duyguyu paylaştı. Anadolu seyircisi bizi bağrına bastı.
Oradan ayrılışımız tekrar buluşmak içindi. Döneceğiz. İstanbul da bizi bağrına bastı. İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik.
Stade de France'ta yaşadıklarımız bizim için çok daha önemliydi. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemler de Avrupa'ya örnek oldu.
TÜM RAKİPLERİMİZİ GEÇEBİLİRİZ
* Çocuklarımıza imkân ve zaman vermeye, eğitime devam edeceğiz. Doğru projeler her zaman destek ister. Daha çok yakınlaşalım, birbirimizi anlayalım. Bu daha çok fikir üretmemizi sağlar.
Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz.
* Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz. Almanya, Fransa ve Portekiz'in olduğu grupta olsak orası için de aynı şeyi hissederdim.
Bu çocuklar her şey için mücadele edebilecek güçte.
FALCI YA DA BÜYÜCÜ DEĞİLİM
* Açılış maçında oynamamız da ayrı bir motive aracı. Bakü'ye ve Roma'ya gidip kamp yerlerinin seçimlerini yapacağız. Mart ayında maçlarımız olacak; Slovenya ve Avusturya ile iki maç. Mayısta iki, haziranda iki olmak üzere 4 maç planlıyoruz.
Kampa da mayısın ortasında liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim.
* Önce umut edeceğiz. Bu yıl Milli Takım'ın yılı olsun. Falcı, büyücü değiliz, ben afaki şeylere inanmam ama duygularım üst seviyededir.
Önce samimiyet, iyi niyet... Fransa güçlü takım. Fransa'ya karşı nasıl oynadığımızın analizini bir daha yapacağız.
İSVİÇRE VE GALLER'İ YENERSEK…
* İsviçre ve Galler'i yenersek gruptan çıkacağız. Fakat biz, rakipleri şaşırtmak istiyoruz.
Ben oyuncuları o maç için hazırlamam, zaten onlar kendilerini hazırlayacak. İnşallah bütün puanları alırız ama 6 puanla çıkacağımızı düşünüyorum.
* Federasyon başkanımız turnuva için prim veriyor ama en güzel prim, insanların bize olan sevgisi.
İŞTE HAZIRLIK MAÇLARIMIZ
Ay-yıldızlılar, EURO 2020 öncesi, 27 Mart'ta Slovenya ile Ljubljana'da; 30 Mart'ta da Avusturya ile Viyana'da birer özel maç yapacak.
HOCAYA ÖZEL ÇİKOLATADAN HEYKEL
Kendisi için çikolatadan hazırlanan özel heykeli çok beğenen Şenol Güneş, "Nerede benim heykelim? Bana heykel yaptılar. Bundan daha güzel prim var mı? Gerçi başkanımız yine prim veriyor" diyerek herkesi güldürdü.
TOPLANTI İZLENİMLERİ
MURAT ÖZBOSTAN
Harika bir toplantı oldu. Şenol hocanın verdiği her mesajın altında "Biz" vardı.. 2020 yolunda yapılacak işleri tek tek anlattı... Bu iletişim için hocaya teşekkür ederim.
GÜRCAN BİLGİÇ
Şenol Güneş tüm gücüyle genç takımını stresten uzak tutmaya çalışıyor. O yüzden de ayakları yere basan cümleler kurulmasını, büyük hedefler yerine iyi oyunun ön plana çıkartılarak oyuncularının sonuç baskısı altına girmesini önlemenin peşinde.
LEVENT TÜZEMEN
Göreve başladığı gün kalabalık bir medya mensubu grubuna konuşma yaptı. Şenol hocanın bu tavrı büyük sinerji yarattı. 2020'ye gittikten sonra yine medya ile aynı sinerjiyi yakaladı. Sonuçta tüm Türkiye'nin sevdiği, alkışladığı, 'biz' diye düşünen bir takım yarattı.
FATİH DOĞAN
Şenol Güneş kollarını açtı ve herkesi kucakladı. Güneş diyor ki, "Birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte başarabiliriz." Eğer bozulmazsa bu birlik ruhunun Türkiye'yi girdiği her platformda başarıya götürebileceğine inanıyorum.
BÜLENT TİMURLENK
Güneş'in özellikle İtalya'yla oynayacağımız açılış maçını gözüne kestirdiği kesin. Çünkü bütün dünyanın gözü bu maçta olacak ve genç oyuncularımız kendilerini kanıtlama hedefi içinde olacaklar. Hocanın planı da Bakü'deki maç öncesi İtalya karşısında turnuvaya iyi başlamak. Herkesin yolu açık olsun.