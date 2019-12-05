Canlı izle | Beşiktaş - 24 Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'u konuk ediyor. 20.45'te başlayacak ve Vodafone Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılarıİİlker Takpak ve Mustafa Savranlar. Karşılaşmanın 4. hakemi Ferhan Kestanlıoğlu.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Utku, Rebocho, Roco, Necip, Erdoğan, Elneny, Muhayer, Lens, Boyd, Güven, Umut

24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Yok, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Erol, Enes, Abdurrahman, Muhammed, Ayhan, Ali, Halil, Hüseyin Çiray

Karşılaşmayı sabah.com.tr ve A Spor'dan canlı izleyebileceksiniz.

595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak

Beşiktaş, 595 gün sonra kupa mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda son olarak 2017-2018'de mücadele etmişti. Yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rakibiyle ilk maçta 2-2 berabere kalmıştı.

Siyah-beyazlı takımdan Tolga Zengin ve Oğuzhan Özyakup, deplasmandaki maçta Fenerbahçeli taraftarlarla gerginlik yaşanırken; teknik direktör Şenol Güneş de tribünden atılan yabancı madde nedeniyle kafasından yaralanmıştı. Şenol Güneş, hastaneye kaldırılırken, hakem Mete Kalkavan 0-0 süren karşılaşmayı 57. dakikada tatil etmişti.

Yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına karar vermesine rağmen Beşiktaş, sahaya çıkmama kararı vermişti.

TFF, Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, 2018-2019 sezonunda kupadan men edilmesi yönünde karar almıştı.