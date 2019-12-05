Kupa Fırtınası

STURRİDGE

BUGÜN NELER OLDU

Maça iddialı bir kadro ile başlayan Trabzonspor, istediği oyun üstünlüğünü kuramadı, Avdijaj ve A.Parmak bireysel mücadeleleri ile takımı ateşlemeye çalışsa da diğer oyuncular aynı tempoya ayak uydurmakta zorlandı ilk yarıda.Galatasaray maçında kadroda olmasına rağmen süre alamayan Sturridge, 45. dakikada attığı golle bitiriciliğini konuştururken, tam hazır olsa neler yapabileceğine dair işaretleri yine verdi. Ancak hâlâ 90 dakikayı kaldırabilmesi için zamana ihtiyacı var gibi.Trabzonspor'un ikinci yarıda yediği penaltı golü savunmadaki adam paylaşımı ve basit gol yeme hatalarının devam ettiğinin bir göstergesiydi aslında.Sörloth'un golüyle Altay deplasmanından galibiyetle ayrılarak rövanş maçı öncesi avantaj kazanan Trabzonspor, ligde olduğu gibi kupada da başarıya oldukça aç. Kupa hasretine son vermek isteyen Fırtına, lig gibi burada da en üst noktayı hedefliyor.Trabzonspor'un yıldızı Sörloth, Türkiye Kupası'nda da golünü attı. 62. dakikada oyuna girip, 66'da fileleri havalandıran Norveçli, bordo- mavili forma altında 11. golünü kaydetti.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonrası iki takımı da tebrik ettiğini söyledi. Karaman şöyle konuştu: "Saha içinde futbolun güzellikleriyle kendi işlerini yapmaya çalıştılar. Sakatlık sonrası çok fazla şans veremediğimiz oyuncuları görme şansımız oldu. Trabzon'da oynayacağımız müsabakaya avantajlı skorla dönüyoruz."Bordo-mavililerde teknik direktör Ünal Karaman, Türkiye Kupası'na verdiği önemi kadro tercihiyle gösterdi. As kadroya yakın isimlerle sahaya çıkan Trabzonspor'da, sakatlıkları geçen Ekuban ve Sturridge 11'de başladı. Ekuban 15 maç sonra 11'e dönerken, Sturridge ise 6 maç sonra ilk 11'de başladı ve golünü atmayı başardı.Daniel Sturridge, Trabzonspor formasıyla 75 dakikada bir skora katkı yapıyor. Bordo-mavili takımda 8 maça çıkıp, 375 dakika süre alan İngiliz yıldız, 3 gol ve 2 asist kaydetti.G.Saray,Trabzonspor maçında Sörloth'un golü öncesi faul olduğunu ima ederek bir paylaşım yapmıştı. Bordo-mavili kulüp de maçta Ömer'in, Pereira'ya yaptığı hareketi hatırlatıp okuma fişlerini kullandı ve bir animasyonla "Ayşe bu kırmızı kart, Ayşe bu faul" şeklinde cevap verdi.Avrupa'ya veda sonrasında Ünal Karaman'ın kupada sadece gençlere şans vermeyeceği ortadaydı. Yine de makul bir rotasyonlu 11 izledik. Ligde cezalı Sosa ile Sturridge ve Abdulkadir Parmak'ın dönüşü... Altay, elinden geleni yaptı ama Trabzonspor'u zorlayamadı. Oyunu sahasında kabul eden Karaman'ın takımı kötü oynadığı 45 dakikada golü buldu. Sonuçta bu Trabzon'un ideal 11'i değil. Bir daha aynı 11'i de sahada görmemiz zor.Altay'ın beraberlik golü sonrasında Karaman acil durumlarda camı kıracak çekici çıkartır gibi Sörloth, ardından Nwakaeme'yi aldı.EURO 2020'de olmayı hayal eden Abdulkadir Parmak'ın gaza basması gerekiyor. Sturridge'in kalitesi malum, ilk kez izleyen bile fark eder. Mesele bundan sonra devamlılığı. Zaten kariyer özeti de bu değil mi?