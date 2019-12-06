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Murat Özbostan'dan flaş sözler: ", 'un ihanetine uğradı"

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan futbol gündemini değerlendirdi. Özbostan köşesinde, 'a dair de 'la ilgili yorumlarda bulunurken genç futbolcunun performansı ile adeta 'e ihanet ettiğini yazdı. İşte Özbostan'ın Emre Mor'la ilgili o sözleri...

Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:00
Murat Özbostan'dan flaş sözler: Fatih Terim, Emre Mor'un ihanetine uğradı

MURAT ÖZBOSTAN:

'da baş ağrısı çok. Sezon başından beri takıma ısrarla uyum sağlamak istemeyen isimler var. Ocak'ta bir değişimden bahsediliyor.

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Murat Özbostan'dan flaş sözler: "Fatih Terim, Emre Mor'un ihanetine uğradı"
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