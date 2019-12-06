Murat Özbostan'dan flaş sözler: "Fatih Terim, Emre Mor'un ihanetine uğradı"

SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan futbol gündemini değerlendirdi. Özbostan köşesinde, Galatasaray'a dair de Emre Mor'la ilgili yorumlarda bulunurken genç futbolcunun performansı ile adeta Fatih Terim'e ihanet ettiğini yazdı. İşte Özbostan'ın Emre Mor'la ilgili o sözleri...
Giriş Tarihi: 6.12.2019 09:49Güncelleme Tarihi: 6.12.2019 10:00
MURAT ÖZBOSTAN:
Galatasaray'da baş ağrısı çok. Sezon başından beri takıma ısrarla uyum sağlamak istemeyen isimler var. Ocak'ta bir değişimden bahsediliyor.