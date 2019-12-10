Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda ve saat kaçta ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi RB Salzburg Liverpool CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubunda RB Salzburg sahasında İngiliz devi Liverpool'u ağırlayacak. Grup aşamasında oldukça kritik bir mücadeleye sahne olacak karşılaşma öncesi futbolseverler 'RB Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman' araştırmaları yapıyorlar. Grupta lider olan İngiliz ekibi bu karşılaşmadan olası bir yenilgi alması durumunda grupta 3. Sıraya kadar gerileyebilir ve Avrupa Ligi'ne gidebilir. Diğer tarafta RB Salzburg ise karşılaşmadan galibiyet alarak üst tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. İki ekibin grupta oynadığı ilk karşılaşma Anfield'de Liverpool'un 4-3'lük galibiyeti ile sonlanmıştı. Peki, RB Salzburg Liverpool maçı hangi kanalda oynanacak? Haberimizin içerisinden karşılaşma ile ilgili detayları ve Salzburg Liverpool maçı canlı takip seçeneğini bulabilirsiniz…

SALZBURG LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK? RB SALZBURG LİVERPOOL CANLI

Grupta lider olan İngiliz ekibi 10 puanla ilk sırada yer alırken 9 puanlı Napoli ikinci sırada 7 puanlı Salzburg da üçüncü sırada. 1 puanlı son sırada yer alan Genk'in ise grupta bir iddiası bulunmuyor.

İşte Salzburg Liverpool maçı ile ilgili ayrıntılar…