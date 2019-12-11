Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yiğido planı

Yiğido planı

Transferde önü açılan , Sivas'ın iki yıldızı için gemileri yaktı. Emre Kılınç ve 'ı devre arasında kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılar, paranın yanı sıra Lens, Boyd ve Güven'i kiralık olarak teklif edecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019
Yiğido planı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Transfer yapamayabiliriz' açıklamasının ardından, TFF'nin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi sorunları çözdü. Yeni talimatla birlikte Beşiktaş'ın harcama bütçesi 359 milyon TL'ye çıktı. Gideri 333 milyon TL olan siyah-beyazlılara, böylece futbol takımı için yaklaşık 26 milyon TL'lik bütçe açıldı. Bunu transferde kullanacak olan Beşiktaş yönetiminin hedefindeki ikili ise Sivasspor'dan sol kanat Emre Kılınç ve on numara Mert Hakan Yandaş...
Kara Kartal, Galatasaray'ın da istediği Emre ve Mert Hakan'ın transferine karşılık paranın yanı sıra Lens, Boyd ve Güven Yalçın'ı kiralık olarak vermeyi düşünüyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Yiğido planı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN