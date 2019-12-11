Yiğido planı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Transfer yapamayabiliriz' açıklamasının ardından,Yeni talimatla birlikte Beşiktaş'ın harcama bütçesi 359 milyon TL'ye çıktı. Gideri 333 milyon TL olan siyah-beyazlılara, böylece futbol takımı için yaklaşıkbütçe açıldı. Bunu transferde kullanacak olan Beşiktaş yönetiminin hedefindeki ikili iseKara Kartal, Galatasaray'ın da istediği Emre ve Mert Hakan'ın transferinedüşünüyor.