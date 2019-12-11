Yiğido planı

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin 'Transfer yapamayabiliriz' açıklamasının ardından, TFF'nin harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a yükseltmesi sorunları çözdü.
Yeni talimatla birlikte Beşiktaş'ın harcama bütçesi 359 milyon TL'ye çıktı. Gideri 333 milyon TL olan siyah-beyazlılara, böylece futbol takımı için yaklaşık 26 milyon TL'lik
bütçe açıldı. Bunu transferde kullanacak olan Beşiktaş yönetiminin hedefindeki ikili ise Sivasspor'dan sol kanat Emre Kılınç ve on numara Mert Hakan Yandaş...
Kara Kartal, Galatasaray'ın da istediği Emre ve Mert Hakan'ın transferine karşılık paranın yanı sıra Lens, Boyd ve Güven Yalçın'ı kiralık olarak vermeyi
düşünüyor.