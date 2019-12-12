CANLI | Wolverhampton - Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi K Grubu son maçında Beşiktaş, Wolverhampton'a konuk oluyor. TSİ 23.00'te başlayacak ve Molineix Ground'da oynanacak karşılaşmayı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. 4. hakem olarak ise Aleksandrs Golubevs görev yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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Maçtan notlar

Avrupa Ligi'ndeki ilk 4 maçını yitiren, 5. maçta İstanbul'da Slovan Bratislava'yı 2-1 yenerek 3 puan alan siyah-beyazlı takımın, gruptan çıkma şansı bulunmuyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Wolverhampton ise 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan elde etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın bazı önemli futbolcularını yarınki karşılaşmada dinlendirmesi bekleniyor.

Beşiktaş'ın Avrupa'da 222. randevusu

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 221 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 319 gol gördü.

"Kupa 2"de 120. maçı

K Grubu'nda üst tura çıkma şansı bulunmayan Beşiktaş, Wolverhampton maçıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 120. kez sahada yer alacak. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 119 müsabakada 53 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet gördü. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 188 kez havalandıran siyah-beyazlılar, 150 gol yedi.

3 kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.