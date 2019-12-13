Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bundesliga'da puan durumu ve 15. haftanın maç programı

'da puan durumu ve 15. haftanın maç programı

'da oldukça çekişmeli bir hafta başlıyor. 'ın liderliğini sürdürdüğü, Leipzig, Dortmund, , Freiburg ve Leverkusen'in zirveyi takip ettiği 'da zirveden 7 puan geride kalmanın tedirginliğini yaşıyor. İşte Bundesliga'da puan durumu ve haftanın programı...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:40
Bundesliga'da puan durumu ve 15. haftanın maç programı

Almanya Bundesliga'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 15. hafta maçları oynanacak. Oldukça çekişmeli bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Bundesliga'da hafta sonu bir o kadar zorlu maçlar oynanacak.

Bundesliga'da önce puan durumuna bakalım. Başakşehir'in yenerek Avrupa dışına ittiği Borussia Mönchengladbach, 31 puanla ligde lider durumda. RB Leipzig, 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ezeli rakipten Borussia Dortmund 26 puanla üçüncü, Schalke 04 ise 25 puanla dördüncü sırada. Schalke ile aynı puana sahip takımlardan Freiburg beşinci, Bayer Leverkusen ise altıncı. Son şampiyon Bayern Münih ise lider M'Gladbach'ın 7 pun gerisinde kaldı ve 15. hafta öncesi yedinci sırada yer alıyor.

ALMANYA BUNDESLIGA'DA 15. HAFTANIN PROGRAMI

CUMA

22.30 Hoffeinheim - Augsburg

CUMARTESİ

17.30 Bayern Münih - Werder Bremen
17.30 Hertha Berlin - Freiburg
17.30 Mainz 05 - Borussia Dortmund
17.30 Köln - Bayer Leverkusen
17.30 Paderborn - Union Berlin
20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

PAZAR

17.30 Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach
20.00 Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Bundesliga'da puan durumu ve 15. haftanın maç programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN