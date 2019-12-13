Bundesliga'da puan durumu ve 15. haftanın maç programı

Almanya Bundesliga'da Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 15. hafta maçları oynanacak. Oldukça çekişmeli bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Bundesliga'da hafta sonu bir o kadar zorlu maçlar oynanacak.

Bundesliga'da önce puan durumuna bakalım. Başakşehir'in yenerek Avrupa dışına ittiği Borussia Mönchengladbach, 31 puanla ligde lider durumda. RB Leipzig, 30 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki ezeli rakipten Borussia Dortmund 26 puanla üçüncü, Schalke 04 ise 25 puanla dördüncü sırada. Schalke ile aynı puana sahip takımlardan Freiburg beşinci, Bayer Leverkusen ise altıncı. Son şampiyon Bayern Münih ise lider M'Gladbach'ın 7 pun gerisinde kaldı ve 15. hafta öncesi yedinci sırada yer alıyor.

ALMANYA BUNDESLIGA'DA 15. HAFTANIN PROGRAMI

CUMA

22.30 Hoffeinheim - Augsburg

CUMARTESİ

17.30 Bayern Münih - Werder Bremen

17.30 Hertha Berlin - Freiburg

17.30 Mainz 05 - Borussia Dortmund

17.30 Köln - Bayer Leverkusen

17.30 Paderborn - Union Berlin

20.30 Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig

PAZAR

17.30 Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach

20.00 Schalke 04 - Eintracht Frankfurt

ALMANYA BUNDESLIGA PUAN DURUMU