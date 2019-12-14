Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

, maçı hazırlıklarını tamamladı

, 'in 15. haftasında yarın deplasmanda DG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:26
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Sivasspor hazırlıklarını tamamlayıp, maç saatini beklemeye başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Sivas'a hareket edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN