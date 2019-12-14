Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Rıdvan Dilmen'dan flaş Fatih Terim yorumu!

- Ankaragücü maçı sonrası 'dan flaş yorumu!

Futbol yorumcusu ; 'ın, Süper Lig'in 15. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı yorumladı. Dilmen, deneyimli teknik adam hakkında çarpıcı ifadelerde bulunurken sarı kırmızılıların Brezilyalı stoperi Marcao'yu çok sert sözlerle eleştirdi. İşte Dilmen'in Galatasaray - MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı değerlendirmeler...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 22:37 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 22:39
Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Rıdvan Dilmen'dan flaş Fatih Terim yorumu!

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında , MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 83. dakikada Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçmesine karşın 88'de İlhan Parlak (p), 90+1'de ise Stelios Kitsiou'nun golüne engel olamayan sarı kırmzılılar sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan , sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Ankaragücü'nün ilk golünde penaltıyı yapan Marcao'yu ise sert sözlerle eleştirdi. İşte o tespitler...

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Rıdvan Dilmen'dan flaş Fatih Terim yorumu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN