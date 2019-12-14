Galatasaray - Ankaragücü maçı sonrası Rıdvan Dilmen'dan flaş Fatih Terim yorumu!

Süper Lig'de 15. hafta karşılaşmasında Galatasaray, MKE Ankaragücü'nü konuk etti. 83. dakikada Younes Belhanda'nın penaltıdan attığı golle 2-0 öne geçmesine karşın 88'de İlhan Parlak (p), 90+1'de ise Stelios Kitsiou'nun golüne engel olamayan sarı kırmzılılar sahadan 1 puanla ayrıldı. Karşılaşmayı NTV canlı yayınında yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Dilmen, Ankaragücü'nün ilk golünde penaltıyı yapan Marcao'yu ise sert sözlerle eleştirdi. İşte o tespitler...