Gençlerbirliği - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Maç öncesi Gençlerbirliği 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Göztepe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. 17:00'de başlayan maçı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ-GÖZTEPE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo, H. İbrahim, Toure, Bjarsmyr, Fabricio, Yasin, Mats, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Wallace, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome