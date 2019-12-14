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'in 15. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:54
Gençlerbirliği - Göztepe (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe'yi ağırlıyor. Maç öncesi Gençlerbirliği 14 puanla 13. sırada bulunuyor. Göztepe ise 20 puanla 9. sırada yer alıyor. 17:00'de başlayan maçı tecrübeli hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Eryaman Stadı'nda oynanan maç beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanıyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Diallo, H. İbrahim, Toure, Bjarsmyr, Fabricio, Yasin, Mats, Sessegnon, Candeias, Stancu, Sio

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Wallace, Berkan, Borges, Castro, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

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