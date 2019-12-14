Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

Son dakika: 'de şoku!

'de maçı öncesi son dakika sakatlık gelişmesi yaşandı. Resmi siteden yapılan duyuruda 'ın sakatlığı nedeniyle Sivasspor maçı kadrosuna alınmadığı açıklandı. İşte Fenerbahçe'den yapılan son dakika açıklaması ve Sivasspor maç kadrosu...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 16:38
Son dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin lider Sivasspor deplasmanına gittiği maç kadrosundaa Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'ın yer almadığı açıklandı

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİVAS MAÇI KAFİLESİ:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN SAKATLIK AÇIKLAMASI:

Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almamaktadır. Yapılan tetkikler ve çekilen mr sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Sivasspor - Fenerbahçe maçı öncesi ürküten tablo

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN