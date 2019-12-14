Son dakika: Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım şoku!

Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi! Sarı lacivertli takımın Demir Grup Sivasspor maçı kadrosu açıklandı. Fenerbahçe'nin lider Sivasspor deplasmanına gittiği maç kadrosundaa Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Victor Moses'ın yer almadığı açıklandı

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SİVAS MAÇI KAFİLESİ:

Altay, Harun, Sadık, Serdar, Zanka, Rami, Murat Sağlam, Isla, Jailson, Emre, Gustavo, Tolga, Tolgay, Ozan, Dirar, Ferdi, Kruse, Deniz, Rodrigues, Vedat, Mevlüt.

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN SAKATLIK AÇIKLAMASI:

Sabah antrenmanında ayağına aldığı darbe nedeniyle çalışmayı yarım bırakan Miha Zajc ve ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım kafilede yer almamaktadır. Yapılan tetkikler ve çekilen mr sonrasında oyuncuların son durumu ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.