Beşiktaş-Yeni Malatyaspor | Mücadelede ilk yarı onanıyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son 6 karşılaşmasını kazanan teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı takım, haftaya 27 puanla ikinci sırada girdi. Beşiktaş, yarın taraftarı önünde galip gelerek, seriyi 7 maça çıkarmayı amaçlıyor.





Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki BtcTurk Yeni Malatyaspor ise 20 puanla haftaya 8. sırada girdi.

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, Elneny, Atiba, Caner, Diaby, Ljajic, Burak

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Murat, Robin, Donald, Guilherme, Fofana, Jahovic

Beşiktaş - Yeni Malatyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar sabah.com.tr'de.



Sahasında 18 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, evindeki son 18 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Vodafone Park'ta son olarak geçen sezonun 12. haftasında Sivasspor'a yenilen siyah-beyazlı ekip, bu mağlubiyetin ardından evindeki karşılaşmalarda 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı. Beşiktaş, bu seride toplam 37 gol attı, kalesinde 16 gol gördü.

Evinde 35 maçtır fileleri havalandırıyor

Siyah-beyazlı ekibin ayrıca, Süper Lig'de iç sahada 35 maçlık gol atma serisi bulunuyor. Ligde en son 2017-2018 sezonunda Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmada evinde fileleri havalandıramayan Beşiktaş, bu bakımdan tarihinin en uzun serisini yarın da sürdürmeye çalışacak.

Abdullah Avcı ile Sergen Yalçın karşı karşıya

Karşılaşma ilginç bir rekabete de sahne olacak. Sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı ile siyah-beyazlı taraftarların geçen sezonun son haftalarında takımın teknik direktörü olması yönünde tezahüratlarda bulunduğu Sergen Yalçın, takımlarının başarısı için taktik verecek.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Süper Lig'in ilk 6 haftasında alınan kötü sonuçlar sırasında Avcı'yı istifaya davet edip Sergen Yalçın lehine tezahüratlarını sürdürmüştü. Taraftarlar, ligde takımına üst üste 6 maç kazandıran Abdullah Avcı'yı 13. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından sahaya davet edip, tecrübeli teknik adama bu kez sevgi gösterisinde bulunmuştu.