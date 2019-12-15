Fenerbahçe’ye iki şok birden

BUGÜN NELER OLDU

DÜN hazırlıklarını tamamlayıp Sivas'a giden F.Bahçe'de sabah yapılan antrenmanda iki şok birden yaşandı. Çalışma sırasında ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ile ayak bileğine darbe alan Miha Zajc, kadrodan çıkarıldı. Hemen MR'ı çekilen oyunculardan Hasan Ali'de 'plantar fasia'da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edildi. Zajc'in ayak bileği bağlarında ise kopma meydana geldiği kaydedildi. Oyuncuların hemen tedavisine başlanırken, Hasan Ali'nin devreyi kapattığı, Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.HASAN Ali'nin sakatlığı sonrasında F.Bahçe'de planlar değişti. Cezası biten Dirar, bugün Sivas maçında sol bekte görev yapacak. Sağ önde ise Ozan yer alacak. Orta alan Kruse, Gustavo, Emre üçlüsünden kurulacak. Solda Rodrigues, santrforda Vedat Muriqi olacakDirar'ın sol bek çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan F.Bahçe, kalesinde 9 gol gördü. Dirar bu pozisyondayken iki gol attı.