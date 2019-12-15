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’ye iki şok birden

Ayak tabanında yırtık tespit edilen Hasan Ali devreyi kapadı. Ayak bilek bağında kopma olan Zajc ise 3 ay yok

VOLKAN DEMİR Futbol
Giriş Tarihi: 15.12.2019
Fenerbahçe’ye iki şok birden
DÜN hazırlıklarını tamamlayıp Sivas'a giden F.Bahçe'de sabah yapılan antrenmanda iki şok birden yaşandı. Çalışma sırasında ayağının altında ağrı hisseden Hasan Ali Kaldırım ile ayak bileğine darbe alan Miha Zajc, kadrodan çıkarıldı. Hemen MR'ı çekilen oyunculardan Hasan Ali'de 'plantar fasia'da ödem ve kısmi yırtık oluştuğu tespit edildi. Zajc'in ayak bileği bağlarında ise kopma meydana geldiği kaydedildi. Oyuncuların hemen tedavisine başlanırken, Hasan Ali'nin devreyi kapattığı, Zajc'ın en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Dirar sol beke geçiyor
HASAN Ali'nin sakatlığı sonrasında F.Bahçe'de planlar değişti. Cezası biten Dirar, bugün Sivas maçında sol bekte görev yapacak. Sağ önde ise Ozan yer alacak. Orta alan Kruse, Gustavo, Emre üçlüsünden kurulacak. Solda Rodrigues, santrforda Vedat Muriqi olacak

Dirar'ın sol bek çıktığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan F.Bahçe, kalesinde 9 gol gördü. Dirar bu pozisyondayken iki gol attı.
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Fenerbahçe’ye iki şok birden
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