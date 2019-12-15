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Son dakika! maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 15. hafta maçında lider , 'yi konuk ediyor... Son dakika haberine göre; maçının ilk 11'leri belli oldu... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 15:33 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 15:44
Son dakika! Sivasspor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 15. hafta maçında Sivaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kutluhan Bilgiç. Mücadele'nin VAR'ı Bahattin Şimşek, AVAR'ı ise Cevdet Kömürcüoğlu

Sivasspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların kadroları şöyle:

SİVASSPOR: Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy, Ziya Erdal, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fernando dos Santos, Mustapha Yatabare
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Barış Yardımcı, Paul Papp, Isaac Cofie, Armin Djerlek, Abdou Razack Toure, Erdoğan Yeşilyurt, Hugo Vieira, Arouna Kone

FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Nabil Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi
Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Jailson, Murat Sağlam, Zanka, Adil Rami

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