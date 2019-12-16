Atamayana atarlar

DOLMABAHÇE'Yİ

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş, dün akşam Yeni Malatyaspor karşısında oldukça ilginç istatistiklere imza attı. Siyah-beyazlı ekip, 90 dakika boyunca 12 şut denemesinde bulunurken 1 isabet sağladı. Beşiktaşlı oyuncuların rakip ceza sahası içerisine gönderdiği 33 ortanın da sadece 7'si adresi buldu. Kartal, %67 topla oynama ve %87 pas başarı (552) oranıyla rakibine büyük üstünlük sağlasa da bunu skora yansıtamadı.Caner Erkin 90+4'te çift sarı karttan kırmızı görüp oyundan atıldı. Yıldız futbolcu, Türkiye Kupası'ndaki 24 Erzincanspor maçında forma giyemeyecek.Beşiktaş'ın Süper Lig'de iç sahada en uzun süre gol atma serisi Yeni Malatyaspor karşısında son buldu (35 maç). Kartal ayrıca 6 maç aradan sonra gol atamadı.Jahovic maçın uzatma dakikalarında attığı penaltı golü sonrası Kartal sevinci yaptı. Oyuncunun bu tavrı tribünlerin tepkisini çekti.Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Maçta yaptığımız herşey planlıydı, buna göre hareket ettik. Bu uzun bir maraton, Beşiktaş hedefinden bir şey kaybetmedi. Şampiyonluğun en büyük adayı, bizim öyle bir hedefimiz yok" diye konuştu. Dolmabahçe'yi özlediniz mi sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Özledim, özlüyorum. Burada olmak büyük mutluluk."Karşılaşmanın 41. dakikasında siyah-beyazlı tribünler oyunun çok sık durması üzerine Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a çağrıda bulunarak "Sergen takımı ayağa kaldır" tezahüratı yaptı. Genç çalıştırıcının da oyunun bölünmesine çok sinirlendiği dikkatlerden kaçmadı.Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a ve Abdullah Avcı'ya karşı ilk galibiyetini elde etti.