Bir şeyler yanlış gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor yenilgisinin ardından sert konuştu. Tedbirler alacaklarını kaydeden Koç,dedi. Sakatlıklar için de konuşan Başkan,diyerek teknik ekibe mesaj gönderdi.Koç, Fatih Terim'in 'reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiği' yönündeki sözlerine ise "Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında" yorumunu yaptı.