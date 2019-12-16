Bir şeyler yanlış gidiyor

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Sivasspor yenilgisinin ardından sert konuştu. Tedbirler alacaklarını kaydeden Koç, "Saçma şekilde 6-7 puan kaybetmeseydik, buradaki 3 puanı normal karşılardık. Radikal kararlar alacağız. Kaybedilmiş bir şey yok, şampiyon olacağız"
dedi. Sakatlıklar için de konuşan Başkan, "Sadık uzun süre oynayamayacak gibi. Darbelere bağlı olmayan, yumuşak doku sakatlıklarından çok çektik, demek ki bazı şeyler yanlış yapılıyor, Hasan Ali de böyle sakatlandı. Bunları düzeltmeliyiz"
diyerek teknik ekibe mesaj gönderdi.
Koç, Fatih Terim'in 'reklam servislerinden, spor servislerine mesajlar gittiği' yönündeki sözlerine ise "Terim'den daha çok korunan bir hoca yoktur spor basınında" yorumunu yaptı.