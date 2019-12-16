Gökhan Gönül ile yola devam

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi bu sezon da performansıyla beğeni topluyor. Haziran'da sözleşmesi bitecek olan ve adı Galatasaray ile anılan 34 yaşındaki oyuncu ile yönetim devre arasında masaya oturacak. Gökhan'ın aklının karışmasını istemeyen siyah-beyazlı yetkililer, 2 yıllık yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Beşiktaş'ta mutlu olan tecrübeli futbolcunun da imza atmaya hazır olduğu belirtildi.Beşiktaş maç öncesi Twitter'dan, "Bu akşam Vodafone Park civarında şiddetli bir gök gürültüsü bekleniyor" diye bir paylaşım yaptı. Yeni Malatya ise galibiyetin ardından kaplan görseliyle,şeklinde yanıt verdi.Maçtan önce Ümraniye'ye giderek takımla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, karşılaşmayı da protokol tribününde izledi. Maç sırasında ise gerginlik oluştu.dediÇebi isediyerek karşılık verdi. Olayı güvenlik yatıştırdı.