TFF’ye inat %30’la devam

YUKATEL

DENİZLİSPOR

11'E

rabzonspor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Lisans Talimatı'nı değiştirerek, harcama limitini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasına en çok tepki gösteren kulüp Trabzonspor olmuştu.Buna göre Trabzonspor, TFF'nin yeni kuralını hiçe sayarak, yüzde 30 olan harcama limitine bağlı kalacak.Yönetimin bu kararı oy birliği ile aldığı belirtildi. Bu karar doğrultusunda bordomavili kulübün devre arasındaZirve yürüyüşüne devam etmek isteyen Trabzonspor, bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. 20:00'de başlayacak maç öncesi bordo-mavililerde tek hedef 3 puan. Trabzonspor'da maç öncesivesarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu da sarı kart görmeleri halinde Konyaspor maçında yer alamayacak.Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eli sakat ve cezalı futbolcuların dönüşü ile hayli rahatladı. Cezası biten kaptan Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları geçen Pereira ile Novak da ilk 11'de yerlerini alacaklar. Bu gelişme sonrası Karaman'ın bugün üçlü orta sahadan vazgeçerek bu bölgede Sosa ve Mikel'i birlikte görevlendirip Daniel Sturridge'i de ilk 11'e monte etmesi bekleniyor