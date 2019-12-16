TFF’ye inat %30’la devam

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Lisans Talimatı'nı değiştirerek, harcama limitini yüzde 30'dan 40'a çıkarmasına en çok tepki gösteren kulüp Trabzonspor olmuştu. Bordo-mavililer, son olarak yine çok konuşulaşacak bir hamle ile UEFA'ya verilen sözlere ve Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya harfiyen uyma kararı aldı.
Buna göre Trabzonspor, TFF'nin yeni kuralını hiçe sayarak, yüzde 30 olan harcama limitine bağlı kalacak.
MAKSİMUM ÜÇ TRANSFER
Yönetimin bu kararı oy birliği ile aldığı belirtildi. Bu karar doğrultusunda bordomavili kulübün devre arasında maksimum 3 transfer yaparak bütçeyi de 10 milyon TL'nin altında tutması bekleniyor.
FIRTINA'NIN RAKİBİ YUKATEL DENİZLİSPOR
Zirve yürüyüşüne devam etmek isteyen Trabzonspor, bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. 20:00'de başlayacak maç öncesi bordo-mavililerde tek hedef 3 puan. Trabzonspor'da maç öncesi Hosseini, Yusuf Sarı, Campi
ve Nwakaeme
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu da sarı kart görmeleri halinde Konyaspor maçında yer alamayacak.
SOSA İLK 11'E DÖNÜYOR
Trabzonspor
Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın eli sakat ve cezalı futbolcuların dönüşü ile hayli rahatladı. Cezası biten kaptan Sosa'nın yanı sıra sakatlıkları geçen Pereira ile Novak da ilk 11'de yerlerini alacaklar. Bu gelişme sonrası Karaman'ın bugün üçlü orta sahadan vazgeçerek bu bölgede Sosa ve Mikel'i birlikte görevlendirip Daniel Sturridge'i de ilk 11'e monte etmesi bekleniyor