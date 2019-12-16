Yiğido Fenerbahçe’yi 7 bitirdi

DIŞARIDA KAYIP!
Fenerbahçe için bu sezon deplasman kâbus oldu. 8 dış saha maçında sadece iki kez (Başakşehir/Denizli)
güldü. Alanya, Kayseri ve Sivas'a
yenilen Kanarya; Galatasaray, Malatya ve Göztepe
ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son 4 deplasmanda da kazanamadı. (Kayseri (M), Malatya (B), Göztepe (B), Sivas (M).
ÇALIMBAY: DERS DE ALMALIYIZ
Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay farklı galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi: "Son paslarda hata yapıp zorlandık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek maçı daha önce koparabilirdik. Bu galibiyete çok seviniyorum ama ders almamız gereken şeyler var. Devre arasına kayıpsız girmek istiyoruz. Taraftarımız da muhteşemdi. Bu coşkuyla güzel şeyler yapacağız."
500'Ü ZAFERLE TAÇLANDIRDI
Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihinde Samet Aybaba (610), Şenol Güneş (579), Yılmaz Vural (533) ve Aykut Kocaman (508)'
dan sonra 500 maça çıkan 5. teknik direktör oldu. Çalımbay 5. dalyasını Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere karşı çıktığı son 6 karşılaşmada bir kez kaybetti.
'TÜRKİYE'Yİ İNANDIRDIK'
Fernando'nun attığı ilk golde asisti yapan Mert Hakan karşılaşma sonrası şampiyonluk iddialarını ortaya koydu: "Önce kendimize inandık. Sonra uyuyan Sivas şehrini uyandırdık. 20 bin kişi arkamızda. Bugün de Türkiye'yi inandırdık. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur."
EMRE KILINÇ BÜYÜK SEVİYOR
Ara transferin gözdeleri arasında yer alan Emre Kılınç, Beşiktaş maçında 1 gol, 1 asist; G.Saray ve Trabzon karşısında 1'er asist yapmıştı ve Fenerbahçe ağlarını da havalandırdı.
25 yaşındaki orta saha, 6 golle ligde en çok gol atan yerli oyuncu durumunda.
TEPKİSİZLİĞE TEPKİ!
Ersun Yanal, geriye düşen futbolcularının geri dönüş yapamamasını eleştirip, "Ben de suçluyum. Beraberken, mağlupken oyuncuların tepkisizliğini kabul edemem" dedi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kaybettikleri Sivasspor maçı sonrası şunları söyledi: "Tepki veremedik. Fenerbahçe'deki arkadaşlarımıza demek ki bunu öğretemedik. Fenerbahçe büyüklüğü başka büyüklük. Bunu sahada oynadığımız oyunla, rakamla, istatistikle görüyoruz.
Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar, yapıyorlar. Başta ben olmak üzere tüm arkadaşlarımız, zarar vermeyecek tüm önlemi alırız. Evet ben de suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken, oyuncuların tepkisizliği olamaz. Kimsenin F.Bahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem." Yanal, Beşiktaş derbisi içinse "Bir maç daha oynayacağız"
diyerek kupayı işaret etti.