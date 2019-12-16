Yiğido Fenerbahçe’yi 7 bitirdi

ÇALIMBAY

500'Ü

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe için bu sezon deplasman kâbus oldu. 8 dış saha maçında sadece iki kezgüldü.yenilen Kanarya;ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, son 4 deplasmanda da kazanamadı.Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay farklı galibiyeti şu sözlerle değerlendirdi:Rıza Çalımbay, Süper Lig tarihindedan sonra 500 maça çıkan 5. teknik direktör oldu. Çalımbay 5. dalyasını Fenerbahçe galibiyetiyle taçlandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilere karşı çıktığı sFernando'nun attığı ilk golde asisti yapan Mert Hakan karşılaşma sonrası şampiyonluk iddialarını ortaya koydu:Ara transferin gözdeleri arasında yer alan Emre Kılınç,25 yaşındaki orta saha,Ersun Yanal, geriye düşen futbolcularının geri dönüş yapamamasını eleştirip, "Ben de suçluyum. Beraberken, mağlupken oyuncuların tepkisizliğini kabul edemem" dediFenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 kaybettikleri Sivasspor maçı sonrası şunları söyledi:Diğer takımlar da puan kaybı yapacaklar, yapıyorlar. Başta ben olmak üzere tüm arkadaşlarımız, zarar vermeyecek tüm önlemi alırız. Evet ben de suçluyum. Berabereyken, mağlupken, hakemin kararını tartışırken, oyuncuların tepkisizliği olamaz. Kimsenin F.Bahçe'ye zarar vermesine müsaade etmem." Yanal, Beşiktaş derbisi içinsediyerek kupayı işaret etti.