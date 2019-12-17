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Arda daha önce el öpmeliydi

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Arda daha önce el öpmeliydi
Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından adı G.Saray'la anılan Arda Turan için TRT Spor'da konuştu. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılar sayesinde bugünlere geldiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Arda'yı Barcelona'dan alırken önceliğinin her zaman G.Saray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip G.Saray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü o camianın çocuğu. Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Bu zamana kadar üzerinde emeği olan hocasına çok da geç kalmış durumda. Daha önce Terim'in elini öpmesi gerekiyordu Arda'nın" dedi.
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Arda daha önce el öpmeliydi
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