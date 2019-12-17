Arda daha önce el öpmeliydi

BUGÜN NELER OLDU

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Fatih Terim'in elini öpmesinin ardından adı G.Saray'la anılan Arda Turan için TRT Spor'da konuştu. 32 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılılar sayesinde bugünlere geldiğini vurgulayan Gümüşdağ, "Arda'yı Barcelona'dan alırken önceliğinin her zaman G.Saray olduğunu bize söylemişti. Arda bugün de gelip G.Saray'a gitmek istediğini söylerse izin veririm. Çünkü o camianın çocuğu. Emre'ye yaptığımı ona da yaparım. Bu zamana kadar üzerinde emeği olan hocasına çok da geç kalmış durumda. Daha önce Terim'in elini öpmesi gerekiyordu Arda'nın" dedi.