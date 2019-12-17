Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz

eşiktaş'ın

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün basın mensuplarıyla buluştu. Kulübün içinde bulunduğu durumu anlatan Dalgakıran, Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldıklarını söyledi.diyen Dalgakıran şu ifadeleri kullandı:çok ağır.En ufak organizasyonel çaba gösterilmemiş, dağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik.Tüm paydaşlar el birliği yapmalı.Beşiktaş'ta bu sistemi kurmaya kararlıyız.hakem konuşması iyi değil ama haksızlığa uğrayanın canı yanıyor. Yeni Malatya maçında hakem, takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Diğer maçlarda da aynı cesareti bekliyoruz.adaletin sağlanması. Ama böyle bir durum olmazsa da boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim değiliz.Beşiktaş'ı iyi izleyin.SORU:Bey'e katılmamak mümkün değil. Bazı haberler gördük, eski yönetim Ahmet Bulut'a gitmeden 30 milyon Euro ödemiş.Yeni yönetim özellikle mali konularda çok haklı. Allah onlara kolaylık versin. En azından çok çabuk bir tüzük tadil kongresi yapılmalı. Diğer takımları tutan üyeler var. Beşiktaş'ta önce iç barış sağlanmalı.Gerçekten Yeni Malatya maçında hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Önce bunların düzelmesi gerekiyor.mali olarak yaşadığı sorunları artık sağır sultan bile duydu. Üst üste yapılan açıklamalar şunu gösteriyor; Beşiktaş hesaplarının özellikle mizan raporlarının incelenmesini…Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin sürekli borç vurgusu yapması toplumdaki beklentiyi artırıyor. Bu oluşturulan gündem havada bırakılamaz.Yapsaydı geçmişte yapardı. Bence borcu bu kadar gündem yaptıktan sonra bağımsız denetçilere denetletmekten başka bir yol kalmadı.Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş-Yeni Malatya maçında aşırı stresliydi, panik yaptı.