Boynumuzu kuzu kuzu eğmeyiz

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, dün basın mensuplarıyla buluştu. Kulübün içinde bulunduğu durumu anlatan Dalgakıran, Beşiktaş tarihinin en kritik döneminde görev aldıklarını söyledi. "Biz bir kurtuluş savaşı veriyoruz"
diyen Dalgakıran şu ifadeleri kullandı:
GÖREVIMİZ
çok ağır. Geçen gün başkanın tansiyonunu ölçüyorduk.
En ufak organizasyonel çaba gösterilmemiş, dağınık, geleceği harcanmış, bütçesi olmayan bir kulübe geldik.
BURADAN çıkış, sadece yönetimin çabalarıyla olacak iş değil.
Tüm paydaşlar el birliği yapmalı.
SİSTEM KURMAYA ÇALIŞIYORUZ
SORUNUN ana sebebi doğru bir sistemin olmaması.
Beşiktaş'ta bu sistemi kurmaya kararlıyız.
KULÜPLERİN
hakem konuşması iyi değil ama haksızlığa uğrayanın canı yanıyor. Yeni Malatya maçında hakem, takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Diğer maçlarda da aynı cesareti bekliyoruz.
BEKLENTİMİZ
adaletin sağlanması. Ama böyle bir durum olmazsa da boynunu kuzu kuzu eğecek bir yönetim değiliz. Bize nasıl zaman verilmesini istiyorsak, biz de bu kurumlara zaman vermek istiyoruz.
Beşiktaş'ı iyi izleyin. Yepyeni bir dönem başlatmak istiyoruz.
SORU: Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?
Sinan VARDAR
Allah yönetime kolaylık versin
Adnan
Bey'e katılmamak mümkün değil. Bazı haberler gördük, eski yönetim Ahmet Bulut'a gitmeden 30 milyon Euro ödemiş. Bu para nereden bulundu? Fikret Orman, alınan kredileri bunlara ödeyip mi kaçtı?
Yeni yönetim özellikle mali konularda çok haklı. Allah onlara kolaylık versin. En azından çok çabuk bir tüzük tadil kongresi yapılmalı. Diğer takımları tutan üyeler var. Beşiktaş'ta önce iç barış sağlanmalı. Hakemler konusuna gelirsek...
Gerçekten Yeni Malatya maçında hakem takdir haklarını konuk ekipten yana kullandı. Önce bunların düzelmesi gerekiyor.
Fatih DOĞAN
Beşiktaşlı idareciler için artık tek yol var...
Beşiktaş'ın
mali olarak yaşadığı sorunları artık sağır sultan bile duydu. Üst üste yapılan açıklamalar şunu gösteriyor; Beşiktaş hesaplarının özellikle mizan raporlarının incelenmesini… Bunun için de mutlak olarak bağımsız denetçilerin, bağımsız denetim firmalarının ikili ya da üçlü çapraz denetimine ihtiyaç var.
Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin sürekli borç vurgusu yapması toplumdaki beklentiyi artırıyor. Bu oluşturulan gündem havada bırakılamaz. Bu tabloyu ise mevcut denetim kurulu yapamaz.
Yapsaydı geçmişte yapardı. Bence borcu bu kadar gündem yaptıktan sonra bağımsız denetçilere denetletmekten başka bir yol kalmadı. Hakem eleştirisinde de Beşiktaş haklı.
Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş-Yeni Malatya maçında aşırı stresliydi, panik yaptı. Hakemin performansı Beşiktaş'tan daha kötüydü.