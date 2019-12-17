Hasic hayal oldu

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Beşiktaş'ta yaz döneminde Avusturya kampına götürülen ve sonrasında da takımla çalışmalarına devam eden Ajdin Hasic'te ikinci kriz çıktı. 18 yaşını 7 Ekim'de doldurduğu için kadroya dahil edilmeyen ve devre arası beklenen Boşnak kanat oyuncusuyla Fikret Orman yönetiminin yaptığı sözleşmede 2 milyon Euro'luk imza parası maddesi olduğu ortaya çıktı. Bu rakamı çok yüksek bulan şimdiki başkan Ahmet Nur Çebi ise imza atılamayacağını kaydetti. Konuyla ilgili transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları,dedi.BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu. Beyaz TV'ye konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "F.Bahçe ve G.Saray'dan öndeyiz. Kaybedilmiş bir şey yok. Şampiyonluğun en büyük adayı biziz. Hakem saha dışı etkenlerden etkilenmesin. Sağlıklı bir maç yönetsin, biz F.Bahçe'yi yeneriz" dedi