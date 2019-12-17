Karaman’a eleştiri bombardımanı!

STURRİDGE

BUGÜN NELER OLDU

Taraftarın hedefinde yine teknik direktör Ünal Karaman vardı... Bordo-mavili taraftarlar, 1-0 öne geçmesine rağmen maçı 2-1 kaybeden Karaman'ı eleştiri yağmuruna tuttular:A planın var ama B planın hiç yok.Zaten savunma zaafı olan takımda, 6 ofansif oyuncu ile sahaya çıkıyorsun.Hazır olmayan Ekuban ve ayakta bile duramayan Avdijaj'dan umut olur mu?"Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, taraftardan ve camiadan skor nedeniyle özür diledi. Futbolun bir hatalar oyunu olduğunu sözlerine ekleyen Karaman, "İsim olarak sahadayız, ideale yakınız ama birçoğu ideale yakın antrenman yaparak gelmediler. Pozisyonları değerlendiremeyince futbol hata oyunu, cezayı kesiyorlar" dedi.ÖNE geçmesine rağmen sahadan yenilgiyle ayrılan Trabzonspor bu sezon öne geçtiği 13 maçın 6'sında üç puanı hanesine yazdıramadı. Skor üstünlüğü sağladığı maçların 7'sini kazanan, 4'ünde ise berabere kalan Karaman'ın ekibi 2 maçta da yenilgiyle sahadan ayrıldı. Trabzon bu maçlarda 39 puanın 14'ünü çimlere gömerken, bu alanda da ligin en kötüsü oldu. Skoru tutamayan Trabzon bu maçlarda 1,92 puan ortalaması yakalayabildi.67. dakikada oyundan alınan Sturridge çılgına döndü. Ağır adımlarla kenara gelen ve Ünal Karaman'ın yüzüne bakmayan İngiliz yıldız, kulübede de duruma tepki gösterdi.