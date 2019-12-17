Onyekuru Fenerbahçe’ye!

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Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ara transferde de Henry Onyekuru için kapışacağı iddia edildi.sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon sarıkırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru,Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi.