Onyekuru Fenerbahçe’ye!

Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ara transferde de Henry Onyekuru için kapışacağı iddia edildi. Nijerya'da yayın yapan Completesports'un haberine göre
sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon sarıkırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol atmış, 6 asist yapmıştı.
Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi.