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Onyekuru ’ye!

Giriş Tarihi: 17.12.2019
Onyekuru Fenerbahçe’ye!
Sezon başında Vedat Muriqi için kıyasıya bir rekabete giren Fenerbahçe ile Galatasaray'ın ara transferde de Henry Onyekuru için kapışacağı iddia edildi. Nijerya'da yayın yapan Completesports'un haberine göre sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın da ara transfer döneminde yeniden kiralamak istediği 22 yaşındaki eski oyuncusu için harekete geçti. Geçen sezon sarıkırmızılı formayı kiralık olarak giyen Onyekuru, 16 gol atmış, 6 asist yapmıştı. Sezon başında Monaco'ya transfer olan yıldız oyuncu ligde 4 maçta forma giydi.
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Onyekuru Fenerbahçe’ye!
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