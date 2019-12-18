24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Erzicanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle!

24 Erzincanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, sahasında 3-0 yendiği Erzincanspor'a konuk oluyor. İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Umut Nayır, Tyler Boyd ve Erdoğan Kaya kaydetmişti. Abdullah Avcı bu karşılaşma öncesi hafta sonu oynanacak derbiyi düşünerek, pek çok yıldız ismi dinlendirme kararı aldı. Siyah beyazlıların sahaya yedek ağırlı bir kadro ile çıkması beklenirken, futbolseverler karşılaşma öncesi '24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta' aratmalarını yapıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırlarken, 'Erzicanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle!' linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz…

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ERZİCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ASPOR İLE CANLI İZLE

Erzincanspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı haberimizin içerisinden canlı olarak izleyebilir, maç öncesi ayrıntılara ulaşabilirsiniz…