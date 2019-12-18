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24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? Erzicanspor Beşiktaş maçı ile canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında , ilk maçını 3-0 kazandığı 24 Erzincanspor’a konuk oluyor. Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe Beşiktaş derbisini düşünen Abdullah Avcı ilk maçında büyük avantaj sağladığı Erzincanspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadro ile çıkacak. Karşılaşma hakkında bilgi edinmek isteyen futbolseverler arama motoru üzerinden ’?’ sorusunun yanıtını aratıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırlarken, ‘Erzicanspor Beşiktaş maçı ile canlı izle!’ linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:21
24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Erzicanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle!

24 Erzincanspor maçı ile canlı izle! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Beşiktaş, sahasında 3-0 yendiği Erzincanspor'a konuk oluyor. İstanbul'daki karşılaşmada Beşiktaş'ın gollerini Umut Nayır, Tyler Boyd ve Erdoğan Kaya kaydetmişti. Abdullah Avcı bu karşılaşma öncesi hafta sonu oynanacak derbiyi düşünerek, pek çok yıldız ismi dinlendirme kararı aldı. Siyah beyazlıların sahaya yedek ağırlı bir kadro ile çıkması beklenirken, futbolseverler karşılaşma öncesi ', saat kaçta' aratmalarını yapıyor. Konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırlarken, 'Erzicanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle!' linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz…

24 ERZİNCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ERZİCANSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ASPOR İLE CANLI İZLE

Erzincanspor ile Beşiktaş, Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı haberimizin içerisinden canlı olarak izleyebilir, maç öncesi ayrıntılara ulaşabilirsiniz…

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24 Erzincanspor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Erzicanspor Beşiktaş maçı ASPOR ile canlı izle!
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