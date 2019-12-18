Federasyon tarafından FIFA kokartı alınan Ümit Öztürk kimdir? Ümit Öztürk kaç yaşında ve nereli?

FIFA kokartı takacak hakemler listesine Arda Kardeşler eklenirken, Ümit Öztürk bu listeden düşürüldü. Futbolseverle bu gelişmeden sonra Ümit Öztürk kimdir, nereli ve kaç yaşında? sorularının cevabını araştırıyor. Bilindiği gibi geçen sezonun sonunda da Türkiye Futbol Federasyonu, Bülent Yıldırım ve Serkan Çınar'ın hakemliklerini sonlandırma kararı almıştı. Çaykur Rizespor - Galatasaray ve Galatasaray - Beşiktaş maçlarındaki hakem performansları kamuoyu tarafından eleştirilmişti.

FIFA KOKARTI DÜŞÜRÜLEN ÜMİT ÖZTÜRK KİMDİR?

Süper Lig'de görev yapan hakem Ümit Öztürk, 1983 yılında İstanbul Şişli'de doğmuştur. Denizli bölgesi hakemi olan Ümit Öztürk'ün asıl mesleği mühendistir.

İlk görev aldığı maç, 13 Ocak 2008 tarihinde oynanan Deplasmanlı Süper Gençler Ligi (DSGL) karşılaşması olan Sarayköy 1926 Futbol Kulübü-Antalyaspor AŞ. maçıdır. 7-2 Antalyaspor'un galibiyetiyle tamamlanan maçta ikinci yardımcı hakem olarak görev almıştır.

İlk yönettiği maç, 19 Eylül 2012'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası, Utaş Uşakspor AŞ.- Afyonkarahisar karşılaşması olmuştur. Uşakspor'un 8-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçta hakem olarak görev almıştır.

İlk süper lig maçını ise 2015 ve 2016 sezonunda yönetmiştir.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünden mezun olan Ümit Öztürk, baba tarafından aslen Ordu; anne tarafından ise aslen Selanik göçmenidir. Babasının memur olması sebebi ile çocukluk yılları İstanbul, Nevşehir, Acıpayam ve Alaşehir gibi il ve ilçelerde geçmiştir.

Vatani görevini Şırnak'ta yapmış, 24 yaşında iken evlenmiştir. Bu evliliğinden üç evladı vardır. Hakemlik kariyerine ise üniversite eğitiminin son sınıfında adım atmıştır.

Ümit Öztürk halen aktif olarak Süper Lig Hakemi klasmanında görev almaktadır.

TFF'den yapılan açıklamaya göre hakemler, FIFA kokartını ocak ayında Antalya'da düzenlenecek kış seminerinde takacak.

Bu yıl üst klasmanda FIFA kokartı taşıyan hakemlerden Ümit Öztürk listeden çıkarılırken, yerine Arda Kardeşler dahil edildi.

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Halis Özkahya, Mete Kalkavan, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler ise FIFA kokartını korudu.

Kadın hakemlerde ise Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı ve Cansu Tiryaki, FIFA kokartı taşımaya devam edecek.