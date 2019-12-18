Kilit açamayan çilingir!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'a 'çilingir' olarak transfer edilen Adem Ljajic, başarılı geçen 2018-19'un ardından yeni sezonda futbolundan çok özel hayatı ile gündeme geldi. Yıldız futbolcunun bu duruma paralel olarak performansında da büyük düşüş görüldü. Geçtiğimiz sezona göre 28 yaşındaki 10 numaranın maç başına gol ortalaması 0.33'ten 0.08'e geriledi.Ljajic, atak aksiyonlarının içerisinde de bir önceki sezona göre daha az bulundu. Tecrübeli oyuncunun bu değeri 9.26'dan 7.08'e indi. 5.15'lik başarılı atak aksiyonlarının içerisinde bulunma değeri de 3.62 olarak gerçekleşti.. Oyuncu, 2018-2019'da maç başına 0,37'lik defans hattında bire bir mücadele kazanırken yeni sezonda 0,08'de kaldı.