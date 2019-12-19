Eşref Hamamcıoğlu: Altından kalkamazlar

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında en dikkat çeken konuşmayı divan başkanı Eşref Hamamcıoğlu yaptı.'ın ortaya çıkardığı Zorlu'daki görüşmeyi gündeme taşıyan Hamamcıoğlu, "TFF Başkanı ve MHK Başkanı ile F.Bahçelilerin özel ortamda yaptıkları bir toplantı var.Eğer TFF bu ortamda futbol kulüplerini ilgilendirecek kararlar alıyorsa, yaşanacak hakem hataları kurgulanmış bir komploya, suça dönüşecektir. Bunun altından kimse kalkamaz." ifadesini kullandı.GALATASARAY Kulübü'nün 30 Eylül 2019 itibarıyla net borcunun 1 milyar 569 milyon TL olduğu açıklandı. Bu borç, 30 Haziran 2019'de 1 milyar 610 milyon TL idi. Bu arada Galatasaray'ın eski başkan adaylarından Hasan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya'nın sarı-kırmızılı kulübe kayyum atanması için İstanbul 7'nci Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğu öğrenildi.Erman Toroğlu'nun SABAH'ta yazdığı, TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp, F.Bahçe Başkanı Ali Koç ve yöneticilerinin Zorlu Center'daki zirvesi gündeme damga vurdu. Türk Telekom Stadı'nda yapılan Divan Kurulu toplantısına başkan Mustafa Cengiz katılmadı.