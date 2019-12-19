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Tuzlaspor - maçındaki olaylardan sonra haberi geldi! ceza alacak mı?

Salı akşamına damga vuran Tuzlaspor maçının ardından yaşanan olaylarla ilgili gelişmeleri yaşanıyor. Tuzlaspor'da forma giyen Gökhan Çıra, Galatasaray'ın Arjantinli kalecisi 'nın kendisine yumruk attığını iddia etmişti. Bu gelişmelerden sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nun Muslera'ya ceza verip vermeyeceği merak ediliyordu. Tuzlaspor Galatasaray maçındaki TFF temsilcileri Durmuş Cansever ve Celalettin Yavuz'un müsabaka raporları federasyona ulaştı.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 09:27
Tuzlaspor - Galatasaray maçındaki olaylardan sonra son dakika haberi geldi! Fernando Muslera ceza alacak mı?

, maçtan sonra yaptığı açıklamada Gökhan Çıra hakkında konuşmuş ve ona yumruk attığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Sarı kırmızılıların kendi evinde 2-0 kaybettiği Tuzlaspor maçından sonra Gökhan Çıra'nın yaptığı paylaşımlar taraftarını kızdırmıştı. Esenyurt'ta oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kazanarak tur atladığı maç sonundaki olaylar hakkında bilgileri geldi!

Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi.

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Tuzlaspor - Galatasaray maçındaki olaylardan sonra son dakika haberi geldi! Fernando Muslera ceza alacak mı?
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