Tuzlaspor - Galatasaray maçındaki olaylardan sonra son dakika haberi geldi! Fernando Muslera ceza alacak mı?

Fernando Muslera, maçtan sonra yaptığı açıklamada Gökhan Çıra hakkında konuşmuş ve ona yumruk attığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı. Sarı kırmızılıların kendi evinde 2-0 kaybettiği Tuzlaspor maçından sonra Gökhan Çıra'nın yaptığı paylaşımlar Galatasaray taraftarını kızdırmıştı. Esenyurt'ta oynanan ve Galatasaray'ın 4-0 kazanarak tur atladığı maç sonundaki olaylar hakkında son dakika bilgileri geldi!

Raporlar, en çok merak edilen isim olan Galatasaray kalecisi Muslera'nın durumunu da netleştirdi.