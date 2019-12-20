Trabzonspor gönül aldı

BUGÜN NELER OLDU

- Denizlispor mağlubiyeti Trabzonspor'da bazı gerçekleri gün yüzüne çıkarmış ki, teknik direktörBu genç oyuncular için üzücü olsa da ikinci yarı öncesi yapılacak transferlere şekil vermesi açısından önemli bir tercihti.- Ancak Sturridge'nin Ekuban'ın ilk 11'de sahaya çıktığı kadro ilk yarıda hayal kırıklığı yarattı.- İkinci yarıda ise topu ayağında tutan, pres yapan sonuca gitmeye çalışan bir Trabzonspor vardı.- Sturridge topla buluştuğunda ve kafasını kaldırdığında hala top ondaysa ya gol olur ya asist desek tam yeridir- Antrenman eksikliği olan oyuncuların form tutması adına umut veren bir 90 dakika oldu. Ancak esas önemli olanTrabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "İlk yarıdaki oyunu beğenmedik. Hiçbir oyuncum, vermiş olduğu mücadeleyi kategorize edemez.ve karşılığı oldu. Soyunma odasında neler konuşuldu derseniz o bizim kendi özelimiz" diye konuştu.Kupanın ilk maçında alınan 2-1'lik galibiyet Trabzonspor için büyük bir avantajdı. Farklı kazanmasına rağmen sonucu bir kenara bırakarak bordo-mavili takıma eleştiri yapmak yarınlar için önemli. Yoksa sonuç bazlı bir yorum bazı eksiklikleri göz ardı eder ve bu da yanlış olur. İlk yarı Altay, Trabzonspor'a göre saha içi organizasyonunda daha olumlu oyun ortaya koyan taraftı.İkinci yarı Avdijaj'ın getirdiği topta Sturridge ile gelen golden sonra Altay mücadele gücünü yitirdiği için hatalar öne çıktı ve goller peş peşe geldi. Önce bir gerçeği belirtmek gerekiyor. Başarı, takım olmaktan geçiyor.Sezon başından beri vurguladığım gibi top rakibe geçtiğinde hücumda oynayan oyuncuların takım savunmasına katkıları yoksa başarılı olma şansınız yok denecek kadar az. Sturridge'in yıllık aldığı ücret 3 milyon 750 bin Euro... Bugüne kadar yaptığı katkı nedir? Kulüplerimizin mali durumunu göz önüne getirdiğimizde her zaman olduğu gibi hangi yönetim gelirse gelsin böylesi yanlışlıklar devam ediyor.