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16. Hafta maçları kapsamında ile yeşil sahada bir araya gelmeye hazırlanıyor. Ligde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile geçtiğimiz haftayı 24 puan elde ederek 6. Sırada tamamlayan Galatasaray, 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgi sahibi olarak geçtiğimiz haftayı 20 puanla 10. sırada bitiren Göztepe ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda oynanacak olan karşılaşmada ilk düdük saat 20.00’de çalacak, maçta hakem Serkan Tokat görev yapacak. Öte yandan karşılaşmayı takip etmek ve heyecanına ortak olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak Göztepe Galatasaray maçı canlı! şeklinde aramalarını sürdürürken Göztepe Galatasaray maçı canlı takip nasıl edilir merak ediyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Göztepe Galatasaray maçı canlı nasıl takip edilir? İşte karşılaşmanın canlı takip linki maçın tüm detayları…

Giriş Tarihi: 21.12.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 18:57
Göztepe Galatasaray | CANLI – (Süper Lig)

Süper Lig 16. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 20.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmada haken Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, Göztepe Galatasaray ? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GÖZTEPE 0 - 0 GALATASARAY

GÖZTEPE GALATASARAY MAÇI CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

İŞTE İLK 11'LER!

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Leo - Castro, Soner - Halil, Napoleoni, Serdar - Jerome

GALATASARAY (İLK 11): Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo - Belhanda, Selçuk - Ömer, Feghouli - Falcao, Babel

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek. Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Mario Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Jimmy Durmaz ve kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi kadroya alınmadı.

Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek.

İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İKİ İSİM SINIRDA
Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

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Göztepe Galatasaray | CANLI – (Süper Lig)
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