Göztepe Galatasaray | CANLI – (Süper Lig)

Süper Lig 16. hafta karşılaşmaları kapsamında Galatasaray, Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Göztepe Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumunda saat 20.00'da ilk düdüğün çalacağı karşılaşmada haken Serkan Tokat görev yapacak. Karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Peki, Göztepe Galatasaray ? İşte maça ilişkin tüm bilgiler…

GÖZTEPE 0 - 0 GALATASARAY

İŞTE İLK 11'LER!

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Reis, Leo - Castro, Soner - Halil, Napoleoni, Serdar - Jerome

GALATASARAY (İLK 11): Muslera - Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo - Belhanda, Selçuk - Ömer, Feghouli - Falcao, Babel

GALATASARAY'DA 8 EKSİK

Galatasaray'da tedavisi devam eden Florin Andone ile sezonu kapatan Christian Luyindama müsabakada forma giyemeyecek. Şener Özbayraklı, Jean Michael Seri, Mario Lemina'nın yanı sıra Emre Mor, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Jimmy Durmaz ve kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi kadroya alınmadı.



Göztepe'de sakatlıkları devam eden Andre Poko, Atınç Nukan ve Yusuf Talum'un yanı sıra kart cezalısı Berkan Emir forma giyemeyecek.



İzmir temsilcisinde sakatlığı bulunan Alpaslan Öztürk'ün durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

İKİ İSİM SINIRDA

Galatasaray'da iki futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ile Adem Büyük, müsabakada kart görmeleri durumunda 17. haftadaki Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.