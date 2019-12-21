Terim, Mor’u çizdi!

Ligde bugün Göztepe karşısına çıkacak olan Galatasaray dün yaptığı antrenmanın ardından İzmir'e gitti. Teknik direktör Fatih Terim, kadroya sakatlıkları bulunan Şener, Seri ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Jimmy Durmaz ile Emre Mor ve Yunus Akgün'ü almadı. Bu hamle, özellikle Emre Mor için ayrılık söylentilerini artırdı. Kariyerinin son şansı olarak gösterilen Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaşatan genç oyuncuyu Terim'in kafasında bitirdiği kaydedildi.
Öte yandan Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda sadece 2 kez kazandı. Cimbom, ligde çıktığı 7 deplasman maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
JIMMY DURMAZ'A 3 MAÇ MEN CEZASI
PFDK, kupadaki olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçı için verdiği cezaları açıkladı. Sarıkırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz 'kavga eylemi' nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edildi. Galatasaray'a toplamda 97 bin TL para cezası verilirken, Sarı-kırmızılı takım görevlisi Ömer Kılıç da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. TFF yaptığı açıklamada, Tuzla'nın savunmasının devam ettiğini ve 2.lig ekibinin cezalarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.