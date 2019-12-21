Terim, Mor’u çizdi!

BUGÜN NELER OLDU

Ligde bugün Göztepe karşısına çıkacak olan Galatasaray dün yaptığı antrenmanın ardından İzmir'e gitti. Teknik direktör Fatih Terim, kadroya sakatlıkları bulunan Şener, Seri ve Lemina'nın yanı sıra cezalı Jimmy Durmaz ile Emre Mor ve Yunus Akgün'ü almadı.Öte yandan Galatasaray, ligde bu sezon deplasmanda sadece 2 kez kazandı.PFDK, kupadaki olaylı Tuzlaspor-Galatasaray maçı için verdiği cezaları açıkladı. Sarıkırmızılı futbolcu Jimmy Durmaz 'kavga eylemi' nedeniyle 3 resmi müsabakadan men edildi. Galatasaray'a toplamda 97 bin TL para cezası verilirken, Sarı-kırmızılı takım görevlisi Ömer Kılıç da 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. TFF yaptığı açıklamada, Tuzla'nın savunmasının devam ettiğini ve 2.lig ekibinin cezalarının daha sonra açıklanacağını bildirdi.