Yeni bir savaş istiyorum!

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Trabzonspor aradığı 8 numarayı buldu:Stoke City, oyuncunun da gitmek için ısrarlı davranmasıyla kiralama ücretinden de vazgeçti ve bordo-mavililerin önünde engel kalmadı. Ancak İngiliz kulübü 2 şart sundu: "Oynatma garantisi vermeyen bordomavili kulüp yıllık ücretinin geri kalan kısmını ödemeyi kabul etti. Ayrıca Ndiaye'nin içerideki bir miktar alacağını da Trabzonspor karşılayacak. İstanbul'a gelen Ndiaye ise,dedi. Trabzon, Ndiaye ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.Trabzonspor'un genç sol beki Abdurrahim Dursun'a Belçika ekibi KVC Westerlo resmi teklif yaptı. Belçika kulübü 21 yaşındaki defans oyuncusu için resmi teklifini iletirken, satın alma opsiyonlu kiralık ya da şartların oluşması durumunda direkt bonservisiyle birlikte genç futbolcuyu transfer etmek istediği öğrenildi.