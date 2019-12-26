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'a Portekiz'in Vitoria Guimares takımından olan ancak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'ndeki performansından çok uzakta bir görüntü sergileyen 'a talip çıktı... haberine göre Tyler Boyd'u 'in çalıştırdığı transfer etmek istiyor... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:53
Son dakika transfer haberleri! Denizlispor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u istiyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı.

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Son dakika transfer haberleri! Denizlispor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u istiyor
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