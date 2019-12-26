Son dakika transfer haberleri! Denizlispor, Beşiktaş'tan Tyler Boyd'u istiyor

Beşiktaş'a Portekiz'in Vitoria Guimares takımından transfer olan ancak geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Ankaragücü'ndeki performansından çok uzakta bir görüntü sergileyen Tyler Boyd'a talip çıktı... Son dakika haberine göre Tyler Boyd'u Mehmet Özdilek'in çalıştırdığı Denizlispor transfer etmek istiyor... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:52Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:53
Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde 5-1 kaybettiği Aytemiz Alanyaspor maçının ardından ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Yukatel Denizlispor'da transfer çalışmaları başladı.