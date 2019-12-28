Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

'ın ilk 11'i belli oldu

, 'in 17. haftasında 'u konuk ediyor. Ligde geride kalan 16 haftada 24 puan toplayan sarı kırmızılılar 7. sırada bulunuyor. Son 9 maçında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor ise 14 puanla 16. sırada bulunuyor. Galatasaray'ın Antalyaspor maçı ilk 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 19:15
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

Maçtan notlar

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Üç futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN