Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'in 17. hafta maçında Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor. 20.00'de başlayacak ve Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Taylan, Feghouli, Falcao

Antalyaspor: Boffin, Salih, Doğukan, Gustavo, Tarık, Ufuk, Chico, Amilton, Celustka, Nazım, Hakan.

Maçtan notlar

Süper Lig'de geride kalan 16 maçta 6'şar galibiyet ve beraberlik ile 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 24 puanla haftaya lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sırada girdi. Antalyaspor ise elde ettiği 14 puanla hafta öncesinde 16. sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılarda 3 eksik

Galatasaray'da 3 futbolcu müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek. Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Üç futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

Ligde son 5 maçta tek galibiyet

Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, son 2 haftada ise MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalıp Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu ve galibiyet alamadı.