Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu!

Fenerbahçe'de ocak ayının gelmesi ile birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, liste de belli olmaya başladı. Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye, Fransa'dan Slimani piyangosu geldi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...
Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:37Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:08
Ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.