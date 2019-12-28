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'ye piyangosu!

'de ocak ayının gelmesi ile birlikte transfer çalışmaları hız kazanırken, liste de belli olmaya başladı. Transfer yapabilmek için oyuncu satması gereken Fenerbahçe'ye, Fransa'dan piyangosu geldi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 13:08
Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu!

Ara transfer dönemi öncesinde 'de transfer için hummalı bir çalışma yürütülüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve sportif direktör Damien Comolli, yurt içi ve yurt dışından yıldız isimleri yakından takip ediyor.

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Fenerbahçe'ye Slimani piyangosu!
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