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maçıyla TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor... 1. Lig'in 17. hafta mücadelesinde , Büyükşehir Belediye 'u konuk ediyor... Peki Ümraniyespor - Erzurumspor maçı hangi kanaldan canlı izlenebilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.12.2019 14:24
Ümraniyespor - Erzurumspor CANLI İZLE

TFF 1. Lig'in 17. hafta maçında Ümraniyespor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk ediyor. Ümraniye İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayan maçı Hakan Ceylan yönetiyor... Ceylan'ın yardımcılıklarını Baran Eraslan ve Gökmen Baltacı yapıyor... Ümraniyespor - Erzurumspor maçını beIN SPORTS MAX 1'den canlı izleyebilirsiniz. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz...

ÜMRANİYESPOR - ERZURUMSPOR MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!


Takımların ilk 11'leri ve yedekleri şöyle:

ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Mehmet Sedef, Timur Temeltaş, Muhammed Gönülaçar, Valentin Lazar, Bentley, Emircan Altıntaş, Ghislain Gimbert
Yedekler: Taha Demirtaş, Vasco Fernandes Yunus Emre Gedik, Riad Nouri, Bahadır Taşdelen, Aykut Emre Yakut, Honore Gomis

ERZURUMSPOR: Ibrahim Sehic, Murat Uçar, Batuhan Artarslan, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ, Emrah Başsan, Gabriel Obertan, Hasan Ayaroğlu, Oltan Karakullukçu
Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hasan Hatipoğlu, Abdulcebrail Akbulut, Sefa Akgün, Mahamadou Ba, Cenk Ahmet Alkılıç, Rashad Muhammed

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Ümraniyespor - Erzurumspor CANLI İZLE
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