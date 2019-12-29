Çaykur Rizespor - Fenerbahçe | CANLI

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, deplasmanda yalnızca Medipol Başakşehir ve Denizlispor maçlarında galip gelebildi. Ersun Yanal'ın öğrencileri Rize deplasmanında galip gelerek, ligde ilk yarının sonunda 31 puana ulaşmak istiyor.

Geçtiğimiz hafta Beşikaş'ı mağlup eden Fenerbahçe'de, Ozan Tufan ve Luiz Gustavo'nun performansı teknik ekibi memnun etmişti. Çaykur Rizespor ise Oğulcan Çağlayan'ın 1 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta geçen hafta Malatyaspor'u 2-0 mağlup etmişti.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son maçı kazanan Rizespor (3-0), Süper Lig tarihinde rakibini iç sahada ilk kez üst üste iki karşılaşmada mağlup etmek için sahaya çıkıyor.

Rizespor ile oynadığı son sekiz Süper Lig maçının yedisinde gol atan Fenerbahçe (6G 1B 1M), bu süreçte tek yenilgisini rakip fileleri havalandıramadığı karşılaşmada aldı (0-3).

Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Rizespor, tek yenilgisini son karşılaşmada Kasımpaşa'dan aldı (0-3).

Deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçında galip gelemeyen (2B 2M) ve son karşılaşmasında Sivasspor'a yenilen Fenerbahçe, 2019 takvim yılında üst üste iki dış saha maçı kaybetmedi.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla şut çeken (121) ve bu şutlarda en fazla isabet bulan takım olan Fenerbahçe (32), bu şekilde en çok gol atan iki ekipten biri konumunda (7; Göztepe ile birlikte).

Rizespor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne katkı sağlayan Oğulcan Çağlayan (2 gol & 2 asist), daha önceki 29 maçta aynı sayıda gol katkısı yapabilmişti (2 gol & 2 asist).

Umar Aminu, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı forma giydiği son iki iç saha maçında birer gol kaydetti.

Bu sezon Süper Lig'de 10 gole ulaşan Vedat Muriqi, Fenerbahçe santrforlarının geçen sezonki toplam gol sayısını şimdiden yakaladı: Roberto Soldado (6), Michael Frey (3), Islam Slimani (1).

Fenerbahçe forması giyen Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç maçta gol katkısı yaptı (1 gol & 2 asist).

Rizespor'a karşı çıktığı son sekiz Süper Lig maçını kaybetmeyen Ersun Yanal (6G 2B), son yenilgisini Mart 2007'de aldı (Rizespor 3-1 Manisaspor).