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İşte 'a dönen 'ın forma numarası

'in tecrübeli yıldızı , Kasımpaşa maçı öncesi takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaştı... ile anlaşan Arda Turan'ın sarı kırmızılı takımdaki forma numarası da şimdiden belli oldu... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:43 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:53
İşte Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın forma numarası

Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "G.Saray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalı" dediği , 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırdı.

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İşte Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın forma numarası
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