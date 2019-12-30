İşte Galatasaray'a dönen Arda Turan'ın forma numarası

Medipol Başakşehir'in tecrübeli yıldızı Arda Turan, Kasımpaşa maçı öncesi takım arkadaşları ve kulüp personeli ile vedalaştı... Galatasaray ile anlaşan Arda Turan'ın sarı kırmızılı takımdaki forma numarası da şimdiden belli oldu... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 14:43Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 14:53
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "G.Saray kendi çocuklarına sahip çıkar. Arda futbolu burada bırakmalı" dediği Arda Turan, 6 ay daha sözleşmesi olmasına rağmen Başakşehir'le yollarını ayırdı.