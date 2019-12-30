Ünal Karaman'dan ayrılık açıklaması

Süper Lig'in 17. haftasında evinde Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek ilk yarıyı 32 puanla 3. sırada tamamlayan Trabzonspor'da bugün teknik direktör Ünal Karaman'ın görevine son verildi. 53 yaşındaki çalıştırıcıdan konuyla ilgili ilk açıklama geldi.

İşte Karaman'ın açıklamalarından satır başları:

"Kayserispor maçından sonra yönetim tarafından görevimin son verildiğine dair alınan karar, tarafıma tebliğ edilmiş ve bu durum benim tarafımdan anlayışla karşılanmıştır."

"Geldiğimiz bu noktada hadiselerin tafsilatını tartışmanın, gönül verdiğimiz Trabzonspor camiasına zarar vereceği kanaatindeyim. Meslek ahlakı anlayışım gereği bugün Ünal Karaman'a düşen, İsmail tevekkülü ve teslimiyetidir."

"Şartlar ne olursa olsun bize yakışanı yapmak boynumuzun borcudur. Ahmet Ağaoğlu ve yönetime, teknik kadrodaki arkadaşlara, kulüp personeline ve tüm oyuncularıma teşekkür ederim."