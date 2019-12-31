Talisca Galatasaray'a mı transfer oluyor? Menajeri açıkladı

Galatasaray ocak ayında kadrosuna yapacağı takviyelerle Süper Lig'in ikinci yarısına daha iddialı bir şekilde girmek istiyor... Sarı kırmızılı yönetimin bu kapsamda Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca için devreye girdiği ve Brezilyalı yıldıza yıllık 6 milyon euro önerdiği belirtiliyor... Peki bu iddialara Talisca cephesinden ne yanıt geldi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 31.12.2019 11:22Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 11:23
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla sadece siyah beyazlı camianın değil tüm futbolseverlerin alkışını toplayan Anderson Talisca'nın Çin'de de kaldığı yerden devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.